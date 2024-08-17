الأول منذ 258 يوما.. شيكابالا يسجل لـ الزمالك في البلدية

سجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" هدفا لـ الزمالك في شباك بلدية المحلة.

ويواجه الزمالك منافسه بلدية المحلة في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويعد هذا الهدف هو الأول له منذ مباراة سوار الغيني في دور مجموعات بطولة الكونفدرالية يوم 3 ديسمبر 2023 أي منذ 258 يوما.

وفي الدوري، فأحرز شيكابالا هدفه الأول في الدوري منذ مباراة سموحة في الجولة الرابعة يوم 21 أكتوبر 2023.

وابتعد شيكابالا عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها أبعدته 81 يوما بواقع 16 مباراة في جميع البطولات.

وفي حال فوز الزمالك أو تعادله ضد البلدية سيضمن المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر فهبط بلدية المحلة إلى الدوري المحترفين الموسم المقبل.