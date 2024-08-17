الأول منذ 258 يوما.. شيكابالا يسجل لـ الزمالك في البلدية

السبت، 17 أغسطس 2024 - 22:47

كتب : محمد رؤوف

شيكابالا بعد التتويج بلقب الكونفدرالية

سجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" هدفا لـ الزمالك في شباك بلدية المحلة.

ويواجه الزمالك منافسه بلدية المحلة في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويعد هذا الهدف هو الأول له منذ مباراة سوار الغيني في دور مجموعات بطولة الكونفدرالية يوم 3 ديسمبر 2023 أي منذ 258 يوما.

أخبار متعلقة:
تقرير سعودي: توابع خسارة السوبر.. النصر يقيل لويس كاسترو أرتيتا: السوق لا يزال مفتوحا.. وهذا ما يجب أن نحسنه الأهلي يعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد لـ الدوري المصري بداية صعبة لحامل اللقب.. جنوى يخطف تعادلا غاليا من إنتر في الدقائق القاتلة

وفي الدوري، فأحرز شيكابالا هدفه الأول في الدوري منذ مباراة سموحة في الجولة الرابعة يوم 21 أكتوبر 2023.

وابتعد شيكابالا عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها أبعدته 81 يوما بواقع 16 مباراة في جميع البطولات.

وفي حال فوز الزمالك أو تعادله ضد البلدية سيضمن المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر فهبط بلدية المحلة إلى الدوري المحترفين الموسم المقبل.

شيكابالا الدوري المصري الزمالك بلدية المحلة
نرشح لكم
ماجد هاني: أشعر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى كأس مصر - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة ثنائية متأخرة من مودرن سبورت تكتب هزيمة الأهلي الأولى في الدوري منذ 22 مباراة الزمالك يتعادل مع البلدية ويحسم المركز الثالث في الدوري خبر في الجول - جوميز يسافر لقضاء العطلة.. وهذا الثنائي يقود الزمالك في كأس مصر تقرير سعودي: توابع خسارة السوبر.. النصر يقيل لويس كاسترو
أخر الأخبار
بارالمبياد باريس 2024 - رحاب طلحة وعلي الزيني يرفعان علم مصر في حفل الافتتاح 9 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس ليل: سننتظر كيف ستمر الليلة على أنجل جوميز 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماجد هاني: أشعر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة 23 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد 47 دقيقة | الدوري المصري
بداية مخيبة.. ميلان يخطف تعادلا قاتلا في سان سيرو أمام تورينو 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى 56 دقيقة | الدوري المصري
لا جديد.. ليفركوزن ملك الريمونتادا يسجل في الوقت القاتل ويحسم السوبر الألماني ضد شتوتجارت ساعة | الكرة الأوروبية
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 3 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 4 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات