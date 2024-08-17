تقرير سعودي: توابع خسارة السوبر.. النصر يقيل لويس كاسترو

أقيل البرتغالي لويس كاسترو من تدريب النصر بعد خسارة كأس السوبر السعودي ضد الهلال.

وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي.

ووفقا لصحيفة "الميدان الرياضي" السعودية فإن إبراهيم المهدب رئيس النصر سيتكفل بعقد المدرب الجديد للنصر.

ويأتي ذلك بعد إصرار جويدو فينجا المدير التنفيذي على عدم تحمل النادي مسؤولية إقالة كاسترو.

وقاد كاسترو النصر في 50 مباراة بجميع المسابقات ففاز بـ 35 مباراة وخسر في 9 وتعادل في 6، وحقق لقب البطولة العربية فقط.

ووفقا للصحيفة ذاتها لم يحضر كاسترو المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي بعد نهاية المباراة.

وتقدم النصر بهدف كريستيانو رونالدو، وقلب الهلال الطاولة في الشوط الثاني عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

وحقق الهلال لقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه مبتعدا عن أقرب منافسيه النصر صاحب اللقبين.