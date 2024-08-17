تقرير سعودي: توابع خسارة السوبر.. النصر يقيل لويس كاسترو

السبت، 17 أغسطس 2024 - 22:39

كتب : FilGoal

لويس كاسترو مدرب النصر

أقيل البرتغالي لويس كاسترو من تدريب النصر بعد خسارة كأس السوبر السعودي ضد الهلال.

وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي.

ووفقا لصحيفة "الميدان الرياضي" السعودية فإن إبراهيم المهدب رئيس النصر سيتكفل بعقد المدرب الجديد للنصر.

أخبار متعلقة:
تلمس الكأس تخسر يا رونالدو.. الهلال يقسو على النصر برباعية ويتوج بـ السوبر السعودي تشكيل السوبر السعودي - رونالدو أساسي مع النصر.. وعودة مالكوم لقيادة الهلال الهلال ضد النصر.. موعد نهائي السوبر السعودي والقنوات الناقلة نهائي السوبر السعودي - ميتروفيتش: تنتظرنا مهمة صعبة أمام النصر.. والفوز أهم من تسجيل الأهداف

ويأتي ذلك بعد إصرار جويدو فينجا المدير التنفيذي على عدم تحمل النادي مسؤولية إقالة كاسترو.

وقاد كاسترو النصر في 50 مباراة بجميع المسابقات ففاز بـ 35 مباراة وخسر في 9 وتعادل في 6، وحقق لقب البطولة العربية فقط.

ووفقا للصحيفة ذاتها لم يحضر كاسترو المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي بعد نهاية المباراة.

وتقدم النصر بهدف كريستيانو رونالدو، وقلب الهلال الطاولة في الشوط الثاني عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

وحقق الهلال لقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه مبتعدا عن أقرب منافسيه النصر صاحب اللقبين.

وقبل بداية المباراة وأثناء دخول اللاعبين لأرض الملعب لمس كريستيانو رونالدو الكأس.

وتقول الأسطورة أن من يلمس الكأس قبل المشاركة في المباراة النهائية يخسر.

رونالدو حاول كسر اللعنة وبالفعل سجل هدفا لكنها طاردته في الشوط الثاني برباعية في 17 دقيقة.

وعادل الهلال أكبر فوز له في السوبر السعودي بنتيجة 4-1 والتي حققها من قبل ضد الاتحاد.

وبات البرازيلي مالكوم هداف الهلال في السوبر بتسجيل 4 أهداف.

النصر الهلال لويس كاسترو السوبر السعودي
نرشح لكم
ماجد هاني: أشعر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى هدف الأهلي - بن رمضان ينتصر مع فرينتسفاروتشي في الدربي ثنائية متأخرة من مودرن سبورت تكتب هزيمة الأهلي الأولى في الدوري منذ 22 مباراة الزمالك يتعادل مع البلدية ويحسم المركز الثالث في الدوري خبر في الجول - جوميز يسافر لقضاء العطلة.. وهذا الثنائي يقود الزمالك في كأس مصر الأول منذ 258 يوما.. شيكابالا يسجل لـ الزمالك في البلدية
أخر الأخبار
بارالمبياد باريس 2024 - رحاب طلحة وعلي الزيني يرفعان علم مصر في حفل الافتتاح 9 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس ليل: سننتظر كيف ستمر الليلة على أنجل جوميز 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماجد هاني: أشعر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة 23 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد 47 دقيقة | الدوري المصري
بداية مخيبة.. ميلان يخطف تعادلا قاتلا في سان سيرو أمام تورينو 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى 56 دقيقة | الدوري المصري
لا جديد.. ليفركوزن ملك الريمونتادا يسجل في الوقت القاتل ويحسم السوبر الألماني ضد شتوتجارت ساعة | الكرة الأوروبية
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 3 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 4 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات