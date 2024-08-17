الأهلي يعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد لـ الدوري المصري

السبت، 17 أغسطس 2024 - 22:29

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - مودرن سبورت - هدف عمر كمال

عادل الأهلي الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بموسم واحد من الدوري المصري برصيد 75 هدفا.

وتقدم الأهلي بهدف أول عن طريق عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 53 باللقاء الذي يقام على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وسدد عمر كمال هدف الأهلي بعد عرضية محمد رأفت.

أخبار متعلقة:
تلمس الكأس تخسر يا رونالدو.. الهلال يقسو على النصر برباعية ويتوج بـ السوبر السعودي قائمة بيراميدز - عودة إبراهيم عادل لمواجهة بطل زنزبار في تمهيدي أبطال إفريقيا بداية صعبة لحامل اللقب.. جنوى يخطف تعادلا غاليا من إنتر في الدقائق القاتلة الإسماعيلي يخسر من الاتفاق السعودي بثنائية ضمن احتفالات المئوية

ووصل الأهلي هذا الموسم للهدف رقم 75 هذا الموسم في الدوري المصري.

وعادل الأهلي السجل التهديفي الأكبر في موسم واحد بالدوري برصيد 75 هدفا في 2017-18.

وفي حال سجل لاعبو الأهلي هدفا آخر سيحطمون الرقم القياسي بعدد الأهداف في موسم واحد

هدافو الأهلي في الدوري المصري الموسم الجاري

وسام أبو علي – 18 هدفا

إمام عاشور – 8 أهداف

محمود عبد المنعم "كهربا" – 7 أهداف

بيرسي تاو – 7 أهداف

محمد مجدي "أفشة" – 4 أهداف

حسين الشحات – 4 أهداف

رضا سليم – 4 أهداف

أنتوني موديست – 4 أهداف

عمر كمال عبد الواحد – 4 أهداف

عمرو السولية – 3 أهداف

كريم فؤاد – هدفان

طاهر محمد طاهر – هدفان

أحمد عبد القادر – هدفان

محمد هاني – هدف واحد

محمد عبد المنعم – هدف واحد

ياسر إبراهيم – هدف واحد

محمود متولي – هدف واحد

الأهلي عمر كمال رقم قياسي الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
ماجد هاني: أشعر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى هدف الأهلي - بن رمضان ينتصر مع فرينتسفاروتشي في الدربي ثنائية متأخرة من مودرن سبورت تكتب هزيمة الأهلي الأولى في الدوري منذ 22 مباراة الزمالك يتعادل مع البلدية ويحسم المركز الثالث في الدوري خبر في الجول - جوميز يسافر لقضاء العطلة.. وهذا الثنائي يقود الزمالك في كأس مصر الأول منذ 258 يوما.. شيكابالا يسجل لـ الزمالك في البلدية
أخر الأخبار
بارالمبياد باريس 2024 - رحاب طلحة وعلي الزيني يرفعان علم مصر في حفل الافتتاح 10 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس ليل: سننتظر كيف ستمر الليلة على أنجل جوميز 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماجد هاني: أشعر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة 24 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد 48 دقيقة | الدوري المصري
بداية مخيبة.. ميلان يخطف تعادلا قاتلا في سان سيرو أمام تورينو 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى 57 دقيقة | الدوري المصري
لا جديد.. ليفركوزن ملك الريمونتادا يسجل في الوقت القاتل ويحسم السوبر الألماني ضد شتوتجارت ساعة | الكرة الأوروبية
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 3 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 4 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات