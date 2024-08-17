الأهلي يعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد لـ الدوري المصري

عادل الأهلي الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بموسم واحد من الدوري المصري برصيد 75 هدفا.

وتقدم الأهلي بهدف أول عن طريق عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 53 باللقاء الذي يقام على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وسدد عمر كمال هدف الأهلي بعد عرضية محمد رأفت.

جووووووووول⚽💥.. "صديق الأمس ومنافس اليوم" عمر كمال يفتتح التسجيل ويحرز الهدف الأول للأهلي في شباك مودرن سبورت🔥 pic.twitter.com/93ChpJCys6 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 17, 2024

ووصل الأهلي هذا الموسم للهدف رقم 75 هذا الموسم في الدوري المصري.

وعادل الأهلي السجل التهديفي الأكبر في موسم واحد بالدوري برصيد 75 هدفا في 2017-18.

وفي حال سجل لاعبو الأهلي هدفا آخر سيحطمون الرقم القياسي بعدد الأهداف في موسم واحد

هدافو الأهلي في الدوري المصري الموسم الجاري

وسام أبو علي – 18 هدفا

إمام عاشور – 8 أهداف

محمود عبد المنعم "كهربا" – 7 أهداف

بيرسي تاو – 7 أهداف

محمد مجدي "أفشة" – 4 أهداف

حسين الشحات – 4 أهداف

رضا سليم – 4 أهداف

أنتوني موديست – 4 أهداف

عمر كمال عبد الواحد – 4 أهداف

عمرو السولية – 3 أهداف

كريم فؤاد – هدفان

طاهر محمد طاهر – هدفان

أحمد عبد القادر – هدفان

محمد هاني – هدف واحد

محمد عبد المنعم – هدف واحد

ياسر إبراهيم – هدف واحد

محمود متولي – هدف واحد