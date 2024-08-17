انتهت في الدوري الإسباني - فالنسيا (1)-(2) برشلونة

السبت، 17 أغسطس 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

برشلونة - فالنسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فالنسيا ضد برشلونة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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ق 64 خروج بالدي وفيران توريس وباو كوبارسي ونزول جيرارد مارتن وبيدري وأندرياس كريستنسن

ق 61 إصابة بالدي

ق 48 جووووول ليفاندوفسكي يسجل الثاني على يسار مامارداشفيلي

ق 48 ركلة جزاء لبرشلونة

استراحة

ق 45+6: جوووول ليفاندوفسكي بعد عرضية من لامين جمال.

ق 45+3 إنقاذ خرافي على خط المرمى من باو كوبارسي

ق 44 الهدف يحتسب.. هوجو دورو يسجل الأول للخفافيش

ق 43 جووول لفالنسيا ولكن الراية تُرفع

بداية المباراة

برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني
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