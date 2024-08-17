بداية صعبة لحامل اللقب.. جنوى يخطف تعادلا غاليا من إنتر في الدقائق القاتلة

السبت، 17 أغسطس 2024 - 22:10

كتب : FilGoal

أليساندرو فولياكو

خطف جنوى تعادلا غاليا من إنتر ميلان بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإيطالي في ملعب لويدجي فيراريس معقل جنوى.

وسجل ماركوس تورام ثنائية إنتر، بينما أحرز أليساندرو فولياكو وجونيور ميسياس هدفي جنوى.

وتستمر عقدة ملعب لويدجي فيراريس على إنتر إذ لم يتمكن من الفوز عليه منذ موسم 2020-2021 في الجولة الخامسة بهدفين دون رد.

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وافتتح فولياكو الهدف الأول لجنوى بعد خطأ فادح من يان سومر حارس مرمى إنتر في مسك الكرة بعدما تلقى رأسية لترتد الكرة إلى فولياكو داخل منطقة الجزاء ويحرزها بسهولة في الدقيقة 20.

وتمكن تورام من إحراز التعادل في الدقيقة 30 برأسية متقنة من عرضية نيكولو باريلا.

وحصل تورام على ركلة جزاء في الدقيقة 37 لكن ألغيت بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وعاد وسجل تورام هدف التقدم لإنتر في الدقيقة 82 بعد انفراد بالمرمى عقب تمريرة من دافيدي فراتيزي.

وتسبب يان بيسيك مدافع إنتر في ركلة جزاء في الدقيقة 93 بسبب لمسة يد.

وأعطى سومر أمل لجماهير إنتر لثواني بعدما تصدى لركلة الجزاء في الدقيقة 95، لكن ارتدت لميسياس مرة أخرى وأحرزها.

جنوى إنتر الدوري الإيطالي ماركوس تورام جونيور ميسياس
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