الإسماعيلي يخسر من الاتفاق السعودي بثنائية ضمن احتفالات المئوية

السبت، 17 أغسطس 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

الاتفاق - الإسماعيلي

انتصر الاتفاق السعودي وديا على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في إطار احتفالات الدراويش بالمئوية خلال العام الجاري.

وتأسس الإسماعيلي في عام 1924.

وتقدم الاتفاق في الشوط الأول بهدف موسى ديميبيلي في الدقيقة 22.

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وفي الدقيقة 52 سجل عبد الله مادو الهدف الثاني بصناعة البرازيلي فيتينيو.

وخاض الإسماعيلي 3 وديات في ليبيا وقطر والسعودية احتفالا بالمئوية.

ولعب الدراويش ضد منافسه الأهلي الليبي في مارس الماضي في ليبيا، وخسر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما خلال الاحتفال بمئوية الدراويش وكذلك مهرجان اعتزال ونيس خير نجم الأهلي الليبي السابق.

كما خسر من السد بهدف دون رد على استاد جاسم بن حمد في قطر.

واختتم الإسماعيلي الدوري المصري أمس الجمعة بالخسارة من سموحة بنتيجة 2-0.

وسيلتقي الإسماعيلي مجددا مع سموحة، لكن في دور الـ 16 من كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.

الاتفاق الإسماعيلي احتفالات مئوية الإسماعيلي
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