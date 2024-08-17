الإسماعيلي يخسر من الاتفاق السعودي بثنائية ضمن احتفالات المئوية
السبت، 17 أغسطس 2024 - 22:03
كتب : FilGoal
انتصر الاتفاق السعودي وديا على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في إطار احتفالات الدراويش بالمئوية خلال العام الجاري.
وتأسس الإسماعيلي في عام 1924.
وتقدم الاتفاق في الشوط الأول بهدف موسى ديميبيلي في الدقيقة 22.
وفي الدقيقة 52 سجل عبد الله مادو الهدف الثاني بصناعة البرازيلي فيتينيو.
نهايـة اللقـاء 🤝
⚪️الاتفاق ٢ x ٠ الإسماعيلي🟡#الاتفاق💚❤️ pic.twitter.com/z7U97OksRF— نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 17, 2024
وخاض الإسماعيلي 3 وديات في ليبيا وقطر والسعودية احتفالا بالمئوية.
ولعب الدراويش ضد منافسه الأهلي الليبي في مارس الماضي في ليبيا، وخسر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما خلال الاحتفال بمئوية الدراويش وكذلك مهرجان اعتزال ونيس خير نجم الأهلي الليبي السابق.
عشاقه في كل مكان 💛#١٠٠سنة_إسماعيلي pic.twitter.com/YqRjWfZL1a— Ismaily SC (@Ismailyofficial) August 17, 2024
كما خسر من السد بهدف دون رد على استاد جاسم بن حمد في قطر.
واختتم الإسماعيلي الدوري المصري أمس الجمعة بالخسارة من سموحة بنتيجة 2-0.
وسيلتقي الإسماعيلي مجددا مع سموحة، لكن في دور الـ 16 من كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.