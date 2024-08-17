قائمة بيراميدز - عودة إبراهيم عادل لمواجهة بطل زنزبار في تمهيدي أبطال إفريقيا

عاد إبراهيم عادل لقائمة بيراميدز في مواجهة جي كيه يو بطل زنزبار في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره جي كيه يو في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الذهاب.

وعاد أيضا أحمد الشناوي لقائمة بيراميدز بعد غيابه عن المباريات الماضية للحصول على راحة.

وجاءت قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - محمد رضا "بوبو" - وليد الكرتي - محمود صابر - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي

وسيلتقي الفريقان مجددا في الإياب الأسبوع المقبل، وسيقام أيضا في استاد الدفاع الجوي.

ويشارك بيراميدز للموسم الثاني على التوالي في دوري أبطال إفريقيا، بعدما ودع الموسم الماضي من دور المجموعات.