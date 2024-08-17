تشكيل برشلونة - 4 مهاجمين وثنائي في اختيارات فليك لمواجهة فالنسيا

السبت، 17 أغسطس 2024 - 21:39

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لخوض أولى مباريات الدوري الإسباني ضد مضيفه فالنسيا.

وشهد التشكيل وجود الرباعي الهجومي لامين يامال ورافينيا وفيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي معا.

بينما تقاسم الوسط الثنائي الواعد مارك بيرنال ومارك كاسادو.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - إنيجو مارتينيز - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك بيرنال - مارك كاسادو

أمامهما: لامين يامال - رافينيا - فيران توريس

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

برشلونة أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني وراء البطل ريال مدريد.

وأقيل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق في الجولة قبل الأخيرة للموسم.

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