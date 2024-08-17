تلمس الكأس تخسر يا رونالدو.. الهلال يقسو على النصر برباعية ويتوج بـ السوبر السعودي

السبت، 17 أغسطس 2024 - 21:26

كتب : إسلام أحمد

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - النصر

حقق الهلال كأس السوبر السعودي للموسم الثاني على التوالي وللمرة الخامسة في تاريخه بالفوز على النصر بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وتقدم النصر بهدف كريستيانو رونالدو، وقلب الهلال الطاولة في الشوط الثاني عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

وحقق الهلال لقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه مبتعدا عن أقرب منافسيه النصر صاحب اللقبين.

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وقبل بداية المباراة وأثناء دخول اللاعبين لأرض الملعب لمس كريستيانو رونالدو الكأس.

وتقول الأسطورة أن من يلمس الكأس قبل المشاركة في المباراة النهائية يخسر.

رونالدو حاول كسر اللعنة وبالفعل سجل هدفا لكنها طاردته في الشوط الثاني برباعية في 17 دقيقة.

وعادل الهلال أكبر فوز له في السوبر السعودي بنتيجة 4-1 والتي حققها من قبل ضد الاتحاد.

وبات البرازيلي مالكوم هداف الهلال في السوبر بتسجيل 4 أهداف.

التشكيل

بدأ كريستيانو رونالدو في هجوم النصر، وقاد مالكوم هجوم الهلال.

وظهر رونالدو في التشكيل الأساسي رغم غيابه عن المران الختامي.

فيما بدأ مالكوم أساسيا مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة وغيابه عن لقاء المربع الذهبي.

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وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة وتحصل حسان تمبكتي على بطاقة صفراء بعد عرقلة أندرسون تاليسكا في منتصف الملعب في الدقيقة 13.

ومع انتصاف الشوط الأول شارك عبد الرحمن غريب بدلا من أيمن يحيى في أول تغيير اضطراري للنصر بسبب الإصابة في الدقيقة 25.

وتحصل مالكوم ثم أوتافيو على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 43 اهتزت الشباك لأول مرة، توغل من الجهة اليسرى من عبد الرحمن غريب وعرضية أرضية يودعها رونالدو بهدوء في الشباك.

شوط أول انتهى بتقدم النصر بهدف الدون.

في الشوط الثاني وبعد 10 دقائق قلب لاعبو النصر الطاولة.

وفي الدقيقة 55 توغل ميلينكوفيتش سافيتش بمجهود فردي من الجهة اليسرى صوب منطقة الجزاء وسدد في الشباك كرة قوية مسجلا التعادل.

وفي الدقيقة 63 أودع ميتروفيتش برأسية الكرة في الشباك بعد عرضية متقنة من روبن نيفيز ليقلب الطاولة.

وبعد 5 دقائق أضاف الهداف الصربي الهدف الثالث بتسديدة قوية بعد عرضية أرضية من مالكوم.

انهيار النصر تواصل بعد خطأ من بينتو حارس الفريق أثناء تسلم الكرة واستغله مالكوم وأودع الكرة في الشباك في الدقيقة 72.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد وسط استسلام لاعبي النصر للنتيجة لتنتهي المباراة بفوز الهلال وتربعه على عرش السوبر السعودي.

النصر الهلال الدوري السعودي
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