بعد توقف دام 34 دقيقة.. استكمال لقاء ليل وريمس بعد إصابة عنيفة لـ جوميز

توقفت مباراة ستاد ريمس وليل في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لمدة 34 دقيقة بعد تدخل عنيف وسقوط أنجيل جوميز لاعب ليل.

ويلتقي الفريقان على استاد أوجست ديلوني معقل ريمس في أولى جولات الدوري الفرنسي.

وتدخل أمادو كوني بقوة مع أنجيل جوميز وأسقطه أرضا دون أي حركة.

وانطلق الجهاز الطبي للفريقين لأرض الملعب سريعا لإنقاذ لاعب الوسط الإنجليزي.

وأشهر الحكم في الدقيقة 10 البطاقة الحمراء في وجه كوني ليكمل ريمس اللقاء بـ 10 لاعبين.

استمر اللقاء متوقفا مع تلقي جوميز للعلاج في أرض الملعب.

وفي الدقيقة 22 عاد اللاعبون لأداء تدريبات إحماء، وتوقفت المباراة لأكثر من نصف ساعة.

Angel Gomes est évacué par les pompiers. Toutes nous pensées sont tournées vers lui ❤️#SDRLOSC — LOSC (@losclive) August 17, 2024

وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو" تم نقل جوميز إلى مستشفى ريمس وخرج اللاعب وسط تصفيق حاد من الجماهير.

وبعد 34 دقيقة من توقف المباراة شارك هاكون هارالدسون بدلا من جوميز واستكملت المباراة بشكل طبيعي.

جوميز لاعب مانشستر يونايتد السابق انضم لليل الفرنسي في 2021-2022 ويقضي موسمه الثالث بقميص ليل.

وشارك جوميز أساسيا في مواجهتي فنربخشة في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا وساهم في إقصاء كتيبة جوزيه مورينيو.