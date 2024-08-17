انتهت الدوري المصري - البلدية (2)-(2) الزمالك

السبت، 17 أغسطس 2024 - 20:31

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك ضد بلدية المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد الزمالك في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري المصري.

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انتهت

ق 90: جووول حمزة وجدي من داخل منطقة الـ6 ياردات.

ق 75: جووول ناصر منسي بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 70: جووول شيكابالا بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق 65: تسديدة من شيكابالا بعيدة المدى لكن بعدت المرمى.

ق 58: جووول وحيد محسن بعد ارتداد الكرة من العارضة عقب تسديدة صاروخية من محمد أشرف.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 15: شك في ضربة جزاء بعد ارتطام الكرة في يد أحمد مجدي، لكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

بداية المباراة

الزمالك بلدية المحلة الدوري المصري
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