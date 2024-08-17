انتهت الدوري المصري - البلدية (2)-(2) الزمالك
السبت، 17 أغسطس 2024 - 20:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد الزمالك في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري المصري.
لمتابعة المباراة من هنا
-------------------------------------
انتهت
ق 90: جووول حمزة وجدي من داخل منطقة الـ6 ياردات.
ق 75: جووول ناصر منسي بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
ق 70: جووول شيكابالا بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
ق 65: تسديدة من شيكابالا بعيدة المدى لكن بعدت المرمى.
ق 58: جووول وحيد محسن بعد ارتداد الكرة من العارضة عقب تسديدة صاروخية من محمد أشرف.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 15: شك في ضربة جزاء بعد ارتطام الكرة في يد أحمد مجدي، لكن الحكم أمر باستكمال اللعب.
بداية المباراة
نرشح لكم
ماجد هاني: أشعر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى هدف الأهلي - بن رمضان ينتصر مع فرينتسفاروتشي في الدربي ثنائية متأخرة من مودرن سبورت تكتب هزيمة الأهلي الأولى في الدوري منذ 22 مباراة الزمالك يتعادل مع البلدية ويحسم المركز الثالث في الدوري خبر في الجول - جوميز يسافر لقضاء العطلة.. وهذا الثنائي يقود الزمالك في كأس مصر الأول منذ 258 يوما.. شيكابالا يسجل لـ الزمالك في البلدية