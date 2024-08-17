تشكيل الزمالك - شيكابالا أساسي رفقة 4 شباب ضد البلدية
السبت، 17 أغسطس 2024 - 20:15
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بلدية المحلة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.
ويبدأ محمود عبد الرازق شيكابالا بشكل أساسي.
ويلعب محمد إبراهيم ومحمود الشناوي ومحمد السيد وأحمد مجدي في التشكيل وهم من فريق الشباب.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى :محمود الشناوي
خط الدفاع: محمد عاطف – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد إبراهيم
خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – مهاب ياسر.
خط الهجوم : محمود عبد الرازق "شيكابالا" – ناصر منسي – سيد عبد الله.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد خالد عبد الغفار وحسن أبو المعاطي وهشام محمد فؤاد ويوسف أحمد حسن وحازم أسامة ومحمد صلاح ذكي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسامسون أكينيولا.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، بينما يأتي البلدية في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة وهبط لدوري المحترفين.
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