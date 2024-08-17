تشكيل بلدية المحلة - سمانة يقود الهجوم ضد الزمالك

مباشر الدوري المصري - البلدية ضد الزمالك

تشكيل الزمالك - شيكابالا أساسي رفقة 4 شباب ضد البلدية

رابطة الأندية: لم نحدد بعد مكان وموعد تسليم درع الدوري لـ الأهلي

تشكيل الأهلي - 8 شباب وكهربا يحمل شارة القيادة لأول مرة ضد مودرن في ختام الدوري

فاركو يتعادل مع إنبي بتدخل من تقنية الفيديو في الدقائق القاتلة

مصدر من الأهلي لـ في الجول: أزمة في مفاوضات ضم بن رمضان.. ورد من فرينتسفاروتشي

مصدر من الأهلي لـ في الجول: رحيل لجنة التخطيط؟ كل شيء وارد.. وموقف خالد بيبو

مواعيد مباريات اليوم السبت 17-8—2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك وليفربول