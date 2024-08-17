تشكيل بلدية المحلة - سمانة يقود الهجوم ضد الزمالك

السبت، 17 أغسطس 2024 - 20:07

كتب : FilGoal

بلدية المحلة

أعلن محمد مكي مدرب بلدية المحلة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الزمالك.

ويلتقي بلدية المحلة مع الزمالك على ملعب السلام في الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ويقود عبد الرحمن سمانة هجوم بلدية المحلة في المباراة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد حسين.

الدفاع: أحمد مجدي كهربا – نور الزمان الزموري - أحمد العش – حسام حسن.

الوسط: محمد أشرف – وحيد محسن – إسلام مرزوق – إبراهيم شتا – أحمد رضا.

الهجوم: عبد الرحمن سمانة.

ويحتل بلدية المحلة المركز 16 في الدوري المصري الممتاز وضمن الفريق الهبوط لدوري الدرجة الثانية دون النظر لنتيجة المباراة.

بلدية المحلة الدوري المصري الممتاز
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