رابطة الأندية: لم نحدد بعد مكان وموعد تسليم درع الدوري لـ الأهلي

السبت، 17 أغسطس 2024 - 20:05

كتب : FilGoal

درع الدوري - الأهلي

أوضحت رابطة الأندية المصرية حقيقة تحديد موعد ومكان تسليم درع الدوري المصري لـ الأهلي.

وانتشرت بعض التقارير التي تشير لتسلم الأهلي لدرع الدوري خلال فعاليات مهرجان العلمين.

وكشفت الرابطة في بيان عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي:

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"رابطة الأندية تؤكد أنه مازال لم يحدد بعد مكان وموعد تسليم درع الدوري للنادي الأهلي، وسوف يتم الإعلان عن الأمر بكافة تفاصيله بعد الاتفاق بين الرابطة والشركة المتحدة للخدمات الرياضية والنادي الأهلي".

وسبق أن صرّح شريف صالح عضو الرابطة عبر أون تايم سبورتس 2: "بناء على رغبة الأهلي سيتم تسليم درع الدوري عقب نهاية الموسم".

ويختتم الأهلي مبارياته المحلية في الدوري الذي حسم لقبه للمرة الـ 44 بمواجهة مودرن سبورت بعد قليل من اليوم السبت.

ومن المقرر أن يتسلم الأهلي درع الدوري المصري بشكله الجديد والذي يتم تصنيعه في إنجلترا وفقا لتصريحات سابقة لأحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

وسيحصل الفائز ببطولة الدوري هذا الموسم سيحصل على 5 مليون جنيه مع حصول باقي الفرق على مليون جنيه

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