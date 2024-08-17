تشكيل الأهلي - 8 شباب وكهربا يحمل شارة القيادة لأول مرة ضد مودرن في ختام الدوري

دفع سامي قمصان مدرب الأهلي بـ8 من اللاعبين الشباب في تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت.

ويلعب الأهلي ضد مودرن سبورت في الجولة الأخيرة من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

واستمر سامي قمصان الذي يقود الفريق بشكل مؤقت لحصول مارسيل كولر المدير الفني على فترة إجازة في الدفع بالشباب للمباراة الثالثة على التوالي.

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ويحمل محمود عبد المنعم "كهربا" شارة قيادة الأهلي في المباراة لأول مرة في مسيرته مع الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: خالد عبد الفتاح – أحمد عابدين – إسلام عبد الله – عمر كمال

الوسط: مصطفى أبو الخير – أحمد بيومي طعيمة – يوسف عبد الحفيظ

الهجوم: يوسف جمال – كهربا – محمد عبد الله

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

معتز محمد - حازم جمال - أحمد أشرف - إبراهيم عبد الحكيم - محمود لبيب - محمد رأفت ‏- ريندورف أدوم - عمر كامل - علي نادر.‏

ويأتي الأهلي بطل الدوري في صدارة ترتيب الجدول برصيد 85 نقطة، بينما يحتل مودرن سبورت المركز السادس برصيد 51 نقطة.