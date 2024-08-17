فاركو يتعادل مع إنبي بتدخل من تقنية الفيديو في الدقائق القاتلة

السبت، 17 أغسطس 2024 - 19:49

كتب : FilGoal

فاركو وإنبي

تعادل فاركو مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وسيطر التعادل طوال المباراة دون خطورة كبيرة على مرمى الفريقين.

وكاد فاركو أن يقتل المباراة في الدقائق الأخيرة، إلا أن تدخلت تقنية الفيديو وكان لها رأي آخر.

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وسجل فاركو من رأسية، لكن بسبب التحام هوائي، قرر الحكم العودة إلى تقنية الفيديو وألغى الهدف.

وضمن فاركو البقاء في الدوري الممتاز للموسم المقبل منذ الجولة الماضية.

ويحتل فاركو المركز الـ15 برصيد 33 نقطة.

وعلى الجانب الآخر فإنبي حسم مركزه في المركز التاسع برصيد 45 نقطة وكان لن يستطيع الوصول للمركز السابع الذي يحتله زد بفارق 5 نقاط عن إنبي، وكذلك يتساوي إنبي مع سيراميكا كليوباترا الذي يحتل المركز الثامن.

ولن يتمن الاتحاد السكندري من الوصول إلى مركز إنبي بسبب أقصى نقاط من الممكن أن يصل لها هي 44 نقطة.

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