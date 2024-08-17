صاحب أغرب ردود أفعال.. فيل جونز يعلن اعتزاله كرة القدم

السبت، 17 أغسطس 2024 - 19:21

كتب : FilGoal

فيل جونز

أعلن فيل جونز لاعب مانشستر يونايتد السابق اعتزاله كرة القدم نهائيا في عمر الـ32.

وعانى المدافع الإنجليزي من الإصابات الكثيرة التي تعرض لها خلال مسيرته الكروية.

وقال جونز لراديو بي بي سي: "لقد انتهت مسيرتي في وقت أقصر مما كنت أتمنى، أنظر إلى نصف الكوب الممتلئ، أكملت رخصتي A التدريبية وأريد الخروج وتحدي نفسي في التدريب".

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وأضاف "في النهاية أريد أن أتولى مسؤولية فريق، أنا مصمم على النجاح".

واختتم "فعلت كل ما بوسعي للعودة إلى اللعب بعد الإصابات، ولكن مع العديد من عمليات إعادة التأهيل، كان لذلك تأثير علي وعلى عائلتي".

واشتهر جونز كثيرا بردود أفعال وجهه خلال المباريات.

Faces of Phil Jones (@FaceOfPhilJones) / X

وغاب جونز عن الملاعب لمدة 1216 يوما منذ موسم 2010-2011 وحتى 2019-2020.

وتسببت الإصابات في غيابه عن 264 مباراة.

وتوج جونز بالدوري الإنجليزي 2012-2013 وبكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2016، وكأس الرابطة والدوري الأوروبي في عام 2017، والدرع الخيرية في عامي 2011 و2013.

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وتدرب جونز تحت سير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد.

وانضم جونز إلى يوناتيد قادما من بلاكبيرن في صيف 2011 مقابل 19 مليون يورو.

فيل جونز مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أليكس فيرجسون
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