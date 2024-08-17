انتهت نهائي السوبر السعودي - النصر (1)-(4) الهلال.. الزعيم البطل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وانتصر الهلال على الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 2-1 فيما فاز النصر على التعاون بنتيجة 2-0.

ويعد الهلال الأكثر تتويجا بلقب السوبر السعودي برصيد 4 ألقاب آخرها 2023.

فيما يمتلك النصر لقبين للسوبر السعودي آخرها في 2020.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت.. الهلال بطل السوبر السعودي

هدددددف!⚽ بعد خطأ من بينتو.. الهلال يسجل الرابع في شباك النصر من مالكوم ⚽🔥🔵 النصر 1 × 4 الهلال#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/OgzDRXDocx — SSC (@ssc_sports) August 17, 2024

ق 72: خطأ كارثي من بينتو حارس النصر يستغله مالكو ويراوغه ويسجل في الشباك.

ق 69: جوووول ميتروفيتش يسجل الثالث بعدما حوّل عرضية مالكوم في الشباك.

ق 64: جووول ميتروفيتش يقلب الطاولة ويسجل الثاني برأسية

ق 55: جوووول سافيتش يسجل التعادل للهلال بعد توغل أكثر من رائع بمجهود فردي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووووول رونالدو يسجل الأول للنصر بعد توغل وعرضية أرضية من عبد الرحمن غريب.

ق 32: بطاقة صفراء لأوتافيو

ق 28: بطاقة صفراء لمالكوم بعد عرقلة تاليسكا

ق 25: مشاركة عبد الرحمن غريب بدلا من أيمن يحيى الذي خرج بسبب الإصابة.

ق 13: بطاقة صفراء لحسان تمبكتي بعد عرقلة تاليسكا في منتصف الملعب.

بداية اللقاء