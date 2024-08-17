انتهت نهائي السوبر السعودي - النصر (1)-(4) الهلال.. الزعيم البطل
السبت، 17 أغسطس 2024 - 19:10
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.
وانتصر الهلال على الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 2-1 فيما فاز النصر على التعاون بنتيجة 2-0.
ويعد الهلال الأكثر تتويجا بلقب السوبر السعودي برصيد 4 ألقاب آخرها 2023.
فيما يمتلك النصر لقبين للسوبر السعودي آخرها في 2020.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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انتهت.. الهلال بطل السوبر السعودي
هدددددف!⚽
بعد خطأ من بينتو..
الهلال يسجل الرابع في شباك النصر من مالكوم ⚽🔥🔵
النصر 1 × 4 الهلال#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/OgzDRXDocx— SSC (@ssc_sports) August 17, 2024
ق 72: خطأ كارثي من بينتو حارس النصر يستغله مالكو ويراوغه ويسجل في الشباك.
هدددددف!⚽
تيكي تاكا هلالية..
وهدف ثالث من ميتروفيتش ⚽🔥🔵
النصر 1 × 3 الهلال#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/80YstLgqHZ— SSC (@ssc_sports) August 17, 2024
ق 69: جوووول ميتروفيتش يسجل الثالث بعدما حوّل عرضية مالكوم في الشباك.
هدددددف!⚽
رأسية ميتروفيتش تعلن ثاني أهداف الهلال ⚽🔥🔵
النصر 1 × 2 الهلال#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/T5EtKtsjYG— SSC (@ssc_sports) August 17, 2024
ق 64: جووول ميتروفيتش يقلب الطاولة ويسجل الثاني برأسية
سافيتش يسجل هدف التعادل للهلال ⚽🔥
🎙 فارس عوض#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/4GmC6Eix2O— SSC (@ssc_sports) August 17, 2024
ق 55: جوووول سافيتش يسجل التعادل للهلال بعد توغل أكثر من رائع بمجهود فردي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
رونالدو يضع أول الأهداف في شباك الهلال ⚽🔥
🎙 فارس عوض#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/nyhs6ReUnt— SSC (@ssc_sports) August 17, 2024
ق 43: جووووول رونالدو يسجل الأول للنصر بعد توغل وعرضية أرضية من عبد الرحمن غريب.
ق 32: بطاقة صفراء لأوتافيو
ق 28: بطاقة صفراء لمالكوم بعد عرقلة تاليسكا
ق 25: مشاركة عبد الرحمن غريب بدلا من أيمن يحيى الذي خرج بسبب الإصابة.
ق 13: بطاقة صفراء لحسان تمبكتي بعد عرقلة تاليسكا في منتصف الملعب.
بداية اللقاء