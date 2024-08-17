اللجنة الأولمبية المصرية تجهز التقارير الفنية والمالية لبعثة باريس

السبت، 17 أغسطس 2024 - 19:08

كتب : FilGoal

مصر في أولمبياد باريس 2024

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، أنها بصدد تسليم الجهات المعنية كافة التقارير الفنية والإدارية والمالية للسنوات الثلاثة السابقة للاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

والذى تم تخصيص هذا الدعم في إعداد اللاعبين الذين شاركوا فى أولمبياد باريس مرورا بجميع بطولات العالم وكأس العالم والدورات الإفريقية والإقليمية المقامة في مصر وخارجها .

وأضافت اللجنة الأولمبية أن العالم شهد على وصول الفرق واللاعبين المصريين للمراكز المتقدمة في كافة البطولات الدولية الرسمية والتي تأهل من خلالها اللاعبين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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وأهابت اللجنة الأولمبية المصرية في البيان الصادر اليوم السبت، الاتحادات الرياضية عدم الرد أو النشر أو الانسياق وراء ما يثار على السوشيال ميديا، وإن اللجنة الأولمبية المصرية هي المنوط بها الرد على أية استفسارات من أى جهة شرعية حفاظا على الحركة الأولمبية المصرية.

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أن ما يثار من إشاعات من أن اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية توعدت لأى من اللاعبين المشاركين بأولمبياد باريس بسبب تصريحاتهم على السوشيال ميديا غير صحيح تماماً، ولكن اللجنة الأولمبية تأخذ كل ما يثار على السوشيال ميديا بعين الاعتبار والتحقق من صحته أو عدم صحته.ش

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