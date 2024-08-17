تشكيل إنتر – الحرس القديم يحمل النجمة الثانية ضد جنوى

السبت، 17 أغسطس 2024 - 18:44

كتب : FilGoal

إنتر ميلان

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه جنوى في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ولا تشارك أي صفقة جديدة في التشكيل، واعتمد إنزاجي على الفريق المتوج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ويوجد على دكة البدلاء اللاعبين الجدد وهم مهدي طاريمي وجوسيب مارتينيز ويغيب بيوتر زيلينسكي للإصابة.

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ووضع إنتر نجمة ثانية على شعاره بعد تحقيق لقب سكوديتو الموسم الماضي، إذ وصل للقب رقم 20.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان بيسيك – فرانشيسكو أتشيربي أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – فيديريسكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز

إنتر ميلان جنوى الدوري الإيطالي باريلا لاوتارو مارتينيز
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