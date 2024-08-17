تشكيل السوبر السعودي - رونالدو أساسي مع النصر.. وعودة مالكوم لقيادة الهلال

السبت، 17 أغسطس 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

النصر - الهلال

يبدأ كريستيانو رونالدو في هجوم النصر، ويقود مالكوم هجوم الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلتقي الفريقان في مدينة أبها في نهائي السوبر السعودي في لقاء يبدأ في السابعة والربع.

ويظهر رونالدو في التشكيل الأساسي رغم غيابه عن المران الختامي.

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فيما يبدأ مالكوم أساسيا مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة وغيابه عن لقاء المربع الذهبي.

وجاء تشكيل النصر

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس

الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – إيمريك لابورت – أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – أيمن يحيى

الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

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وجاء تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي – رينان لودي

الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينيكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: ميشايل – ألكسندر ميتروفيتش – مالكوم

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وانتصر الهلال على الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 2-1 فيما فاز النصر على التعاون بنتيجة 2-0.

ويعد الهلال الأكثر تتويجا بلقب السوبر السعودي برصيد 4 ألقاب آخرها 2023.

فيما يمتلك النصر لقبين للسوبر السعودي آخرها في 2020.

النصر الهلال السوبر السعودي
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