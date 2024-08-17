سباحة أسترالية: كنا نعيش في قذارة خلال أولمبياد باريس.. ولا يوجد "مناديل" في دورات المياة

السبت، 17 أغسطس 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

السباحة الأسترالية أريارن تيتموس

انتقدت السباحة الأسترالية أريارن تيتموس القرية الأولمبية الفرنسية التي استضافت دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وحصدت السباحة الأسترالية 4 ميداليات في أولمبياد باريس وهي ذهبية سباق 400 متر حرة، وذهبية سباق 4×200 تتابع حرة، وحصدت فضية سباق 200 متر حرة وفضية سباق 800 متر حرة.

وقال أريارن تيتموس عبر برنامج ذا بروجيكت الأسترالي: "القرية الأولمبية في باريس ليست ساحرة كما يظن الناس، بعد الليلة الأولى في القرية الأولمبية تم تغيير ملاءات السرائر وبعد ذلك لم يتم تغييرها مرة أخرى حتى نهاية الأولمبياد، لذلك كنا نعيش في قذارة".

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وأضافت "دورات المياة لم يكن بها عدد كافي من المناديل الورقية، وكنا نضطر إلى الكذب بشأن عدد الأشخاص المتواجدين في كل غرفة لنتمكن من الحصول على كمية أخرى من المناديل الورقية".

وأتمت "وفي النهاية أعطونا كمية تكفي ليوم واحد فقط لنستخدمها في 4 أيام".

أولمبياد باريس السباحة الأسترالية أريارن تيتموس
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