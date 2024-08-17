رغم اقترابه من القادسية.. دي روسي: ديبالا في قائمة الفريق ضد كالياري

ضم دانييلي دي روسي المدير الفني لـ روما باولو ديبالا لقائمة الفريق المشاركة ضد كالياري.

ويستعد روما لمواجهة منافسه كالياري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "تم استدعاء ديبالا لمباراة كالياري".

وأتم "سيشرح ديبالا الوضع الأحد القادم، لكن في هذه اللحظة لا يمكنني قول أي شيء، ولم ينته الأمر حتى الآن، سنرى".

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية في وقت سابق، فإن ديبالا وافق على الانتقال إلى نادي القادسية بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف حول الشروط الشخصية للاعب.

وأوضحت التقارير أن الطرفان على عقد لمدة 3 سنوات براتب إجمالي يقدر بقيمة 60 مليون يورو، حيث سيكون راتب اللاعب السنوي مع القادسية الصاعد للدوري السعودي 20 مليون يورو.

في السياق نفسه، أفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا من قبل أن اللاعب حصل على موافقة ناديه روما للتفاوض مع النادي السعودي.

ويرتبط باولو ديبالا بتعاقد مع روما حتى صيف 2025 وينتظر النادي الإيطالي الجلوس مع وكيل اللاعب للحديث عن التجديد.

ديبالا لعب 39 مباراة في الموسم المنصرم وسجل 16 هدفا وصنع 10 آخرين.