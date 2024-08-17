سلوت: صلاح ليس الرجل الأول لنا بل الفريق.. ولم أحدد أهدافي للموسم

أكد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أنه يعتمد على الفريق وليس على محمد صلاح بشكل رئيسي مشددا على أهمية الجماعية في لعب المباريات.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر قاد بهما ليفربول للفوز على إبسويتش تاون اليوم السبت في أولى جولات الدوري في ملعب بورتمان رود.

وقال المدرب الهولندي لشبكة TNT: "صلاح سيكون الرجل الأول لنا؟ لا أؤمن كثيرا بفكرة الرجل الواحد، مقتنع بأهمية الفريق أكثر من الفرد، يمكن لصلاح تسجيل أهدافه بسبب الركض الجيد والتمريرات الحاسمة".

وأضاف "أعتقد أن صلاح يحتاج أيضا إلى الفريق، ولكن لدينا الكثير من اللاعبين المبدعين الذين يمكنهم حسم المباريات".

وأكمل "ديوجو جوتا لاعب مهم لنا، لكن من الطبيعي إذا كنت في ليفربول أن يكون لديك الكثير من اللاعبين الجيدين، لقد رأيت اليوم مدى صعوبة مباريات الدوري الإنجليزي، لذا فأنت بحاجة أيضا إلى أداء فردي جيد لتحقيق الفوز".

وشدد "لا أحدد أهدافنا حتى نهاية الموسم، أعتقد أنه في كل مباراة علينا أن نفعل كل شيء فيما يتعلق بالدفاع وعندما نستحوذ على الكرة، توجد مباريات في الموسم الماضي كان يجب علينا أن نتقدم بثلاثة أهداف وهذا ما نحاول فعله الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يتعين علينا التحدث عن التكتيكات إذا لم نخسر الكثير من الثنائيات أعتقد أننا كنا بحاجة للفوز بالثنائيات الهوائية، ولم يتمكن إبسويتش من مواكبة إيقاع لعبنا".

وأصبح صلاح أكثر لاعب في تاريخ الدوري يسجل هدفا في المباراة الأولى من الموسم بواقع تسعة أهداف.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017 لم يغب صلاح أبدا عن التسجيل أو صناعة الأهداف في مباريات الجولة الأولى من الدوري.

وسجل صلاح تسعة أهداف وصنع ستة فيفي تسع مباريات افتتاحية من الموسم.

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