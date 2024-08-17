"القائمة اكتملت".. ميلان يعلن ضم يوسف فوفانا

السبت، 17 أغسطس 2024 - 17:42

كتب : FilGoal

يوسف فوفانا - ميلان

أعلن ميلان ضم الفرنسي يوسف فوفانا قادما من موناكو.

ووقع الدولي الفرنسي لمدة 2028 وسيرتدي القميص رقم 29.

ووفقا للتقارير فإن الصفقة تمت مقابل 25 مليون يورو بعد مفاوضات طويلة الأمد بين الفريقين.

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فوفانا بدأ مسيرته مع ستراسبورج وحقق معه لقب كأس فرنسا وفي يناير 2020 انتقل لموناكو.

لاعب الارتكاز خاض مع فريق الإمارة 175 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5.

وتدرج يوسف فوفانا في فئات منتخب فرنسا للشباب وخاض أول مباراة له مع منتخب فرنسا الأول في سبتمبر 2022.

وخاض 21 مباراة دولية سجل خلالها مع الديوك 3 أهداف وكان من عناصر الفريق الأساسية في يورو 2024.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "بانضمام فوفانا فأنه سيجلب التوازن للفريق، هو لاعب متكامل ويستطيع كسر الخطوط".

وأضاف "هذه واحدة من أطول المدد في المفاوضات التي تعاملنا معها، وأخيرا هو هنا".

وأتم "الآن القائمة اكتملت".

وأصبح الفرنسي البالغ 25 عاما رابع صفقات ميلان الصيفية بعد الإسباني ألفارو موراتا والبرازيلي إيمرسون رويال والصربي ستراهينيا بافلوفيتش.

يوسف فوفانا ميلان الدوري الإيطالي موناكو
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