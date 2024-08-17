مصدر من الأهلي لـ في الجول: رحيل لجنة التخطيط؟ كل شيء وارد.. وموقف خالد بيبو

هل ترحل لجنة التخطيط عن الأهلي؟ وما هو موقف خالد بيبو مدير الكرة؟

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم السبت: "كل الشكر والتقدير للجنة على ما قدمته من عمل ونجاح كبير شهدنا نتائجه في الموسم".

وأضاف "التغيير وارد وهذه سنة الحياة وقيمة التغيير أنك قد تغادر منصبك وأنت في قمة نجاحك وهو ما قدمه أعضاء اللجنة".

وبسؤاله عما يثار حول رحيل خالد بيبو مدير الكرة من منصبه قال: "هناك اجتماع خلال الأيام القادمة سيتم خلاله حسم كافة التغييرات والتعديلات التي سيتم إدخالها على الجهاز الفني والإداري".

وأتم المصدر تصريحاته "لكن ليس هناك أمر محسوم أو نهائي حتى الأن كما يردد البعض".

وتولى خالد بيبو منصب مدير الكرة في الأهلي بداية الموسم الجاري خلفا لسيد عبد الحفيظ.

وكان FilGoal.com كشف سابقا التغييرات التي تحدث في الجهاز الفني للأهلي وأشار لوجود تقييم لكافة الأعضاء عقب نهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

ويختتم الأهلي مشواره في الدوري الموسم الجاري والذي توج بلقبه بلقاء مودرن سبورت مساء اليوم.