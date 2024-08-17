يقترب من أرسنال؟ مدرب سوسيداد يكشف سبب استبعاد ميرينو من مواجهة رايو فايكانو

السبت، 17 أغسطس 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

ميكيل ميرينو

لمح إمانول ألجواسيل مدرب ريال سوسيداد إلى إمكانية رحيل لاعبه ميكيل مورينو.

ميكيل ميرينو

النادي : ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

ويستعد ريال سوسيداد لافتتاح مبارياته بالدوري الإسباني بمواجهة رايو فايكانو غدا الأحد.

وشهدت قائمة سوسيداد استبعاد ميكيل مورينو لاعب وسط الفريق.

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وقال إمانول خلال المؤتمر الصحفي استعدادا للمباراة: "تركت مورينو خارج القائمة بسبب حديثه مع أندية أخرى وهذا أفضل حل حاليا".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى وجود مفاوضات متقدمة من أرسنال للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وشارك ميرينو في تتويج إسبانيا بيورو 2024 وسجل هدف الفوز على ألمانيا في ربع النهائي.

وحسب صحيفة آس الإسبانية فإن المفاوضات الجديدة من قبل أرسنال أسفرت عرضه 30 مليون يورو للتعاقد مع ميرينو.

وأفادت الصحيفة أن سوسيداد يطالب بالحصول على 40 مليون يورو، لكن الاتفاق قريب بينهما.

وتحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن التعاقد مع ميرينو في مؤتمر صحفي ضاحكا: "أنت تعلم أنني لا أستطيع الحديث عن أي لاعب ليس في الفريق".

وينتهي عقد لاعب الوسط في نهاية الموسم الجديد مما يدفع ناديه لبيعه والاستفادة من الأموال التي سيجنيها جراء ذلك وفقا لريليفو.

ويسعى أرسنال إلى تعويض الرحيل الوشيك للاعبه إميل سميث رو إلى فولهام بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وانتقل ميرينو إلى ريال سوسيداد في صيف 2018 قادما من نيوكاسل مقابل 12 مليون يورو.

ولعب ميرينو الموسم الماضي 45 مباراة مع سوسيداد في جميع البطولات وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

ميكيل ميرينو ريال سوسيداد
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