أزمة في بايرن بسبب جوريتسكا

السبت، 17 أغسطس 2024 - 15:14

كتب : FilGoal

ليون جوريتسكا

يتسبب تواجد ليون جوريتسكا في بايرن ميونيخ في أزمة في صفوف النادي الألماني خلال الموسم الجاري.

ليون جوريتسكا

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها فإن بايرن يضغط على لاعبه من أجل الرحيل عن صفوفه خلال الصيف الجاري.

يأتي ذلك في ظل عدم رغبة المدرب فينسنت كومباني في الاعتماد عليه.

أخبار متعلقة:
هل يجبر سلوت جو جوميز بالرحيل عن ليفربول؟ مؤتمر أنشيلوتي: أقضي أطول شهر عسل في التاريخ.. مبابي موهبة غير عادية وتعويض كروس مستحيل قائمة برشلونة - غياب جوندوجان.. وعودة بيدري لمواجهة فالنسيا

لكن في المقابل فإن اللاعب يرغب في الاستمرار والقتال على مركزه حتى شهر يناير المقبل وقت الانتقالات الشتوية على الاقل وحينها يقرر هل سوف يستمر أم يرحل.

ولم يرغب فينسنت كومباني في الحديث بشكل خاص عن جوريتسكا بقدر ما أكد أن موقفه واضح من خلال حديثه مع كل اللاعبين.

في المقابل فإن المدير الرياضي لبايرن كريستوف فريوند قال إن هناك الكثير من المنافسة على مركز جوريتسكا وأن هذا الأمر سبب عدم تواجده في القائمة في كأس ألمانيا بالأمس ضد إس إس في أولم 1864.

وأكد "لا توجد عروض حاليا لكن هناك بعض الأندية المهتمة باللاعب لأنه لاعب جيد جدا".

بايرن ميونيخ جوريستكا
نرشح لكم
صاحب أغرب ردود أفعال.. فيل جونز يعلن اعتزاله كرة القدم الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي.. طرد أشلي يونج أمام برايتون تشكيل إنتر – الحرس القديم يحمل النجمة الثانية ضد جنوى رغم اقترابه من القادسية.. دي روسي: ديبالا في قائمة الفريق ضد كالياري بعد 7 دقائق.. إصابة عنيفة لـ دانيلو لاعب نوتنجهام فورست ضد بورنموث سلوت: صلاح ليس الرجل الأول لنا بل الفريق.. ولم أحدد أهدافي للموسم "القائمة اكتملت".. ميلان يعلن ضم يوسف فوفانا صلاح: لا أعرف سر نجاحي في الجولة الأولى.. ولن أضغط نفسي بذلك التصريح
أخر الأخبار
خبر في الجول – أحمد الغندور يقود مباراة سي بي إي وسابورت كلوب في أبطال إفريقيا 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
صاحب أغرب ردود أفعال.. فيل جونز يعلن اعتزاله كرة القدم 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر نهائي السوبر السعودي - النصر (0)-(0) الهلال.. تغيير اضطراري 35 دقيقة | سعودي في الجول
اللجنة الأولمبية المصرية تجهز التقارير الفنية والمالية لبعثة باريس 37 دقيقة | رياضات أخرى
بثنائية ساكا وهافيرتز.. أرسنال يبدأ الدوري الإنجليزي بالفوز على ولفرهامبتون 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي.. طرد أشلي يونج أمام برايتون 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل إنتر – الحرس القديم يحمل النجمة الثانية ضد جنوى ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل السوبر السعودي - رونالدو أساسي مع النصر.. وعودة مالكوم لقيادة الهلال ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 3 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 4 أولمبياد باريس - الذهب للذهب.. أحمد الجندي يتوج بذهبية الخماسي الحديث برقم عالمي