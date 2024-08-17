أزمة في بايرن بسبب جوريتسكا

يتسبب تواجد ليون جوريتسكا في بايرن ميونيخ في أزمة في صفوف النادي الألماني خلال الموسم الجاري.

ليون جوريتسكا النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها فإن بايرن يضغط على لاعبه من أجل الرحيل عن صفوفه خلال الصيف الجاري.

يأتي ذلك في ظل عدم رغبة المدرب فينسنت كومباني في الاعتماد عليه.

لكن في المقابل فإن اللاعب يرغب في الاستمرار والقتال على مركزه حتى شهر يناير المقبل وقت الانتقالات الشتوية على الاقل وحينها يقرر هل سوف يستمر أم يرحل.

ولم يرغب فينسنت كومباني في الحديث بشكل خاص عن جوريتسكا بقدر ما أكد أن موقفه واضح من خلال حديثه مع كل اللاعبين.

في المقابل فإن المدير الرياضي لبايرن كريستوف فريوند قال إن هناك الكثير من المنافسة على مركز جوريتسكا وأن هذا الأمر سبب عدم تواجده في القائمة في كأس ألمانيا بالأمس ضد إس إس في أولم 1864.

وأكد "لا توجد عروض حاليا لكن هناك بعض الأندية المهتمة باللاعب لأنه لاعب جيد جدا".