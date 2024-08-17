مؤتمر أنشيلوتي: أقضي أطول شهر عسل في التاريخ.. مبابي موهبة غير عادية وتعويض كروس مستحيل

أعرب كارلو أنشيلوتي عن سعادته البالغة بالنجاحات التي حققها في مسيرته مع ريال مدريد خاصة في ولايته الثانية.

وتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد بين عامي 2013-2015 قبل ان يعود مجددا في يوليو 2021.

وأجاب أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مايوركا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني: "شهر العسل مستمر معك في ريال مدريد؟ نعم مستمر، عندما وصلت في يوليو 2021، لم أتخيل أنني سأجلس هنا بعد 3 سنوات مع كل هذه الألقاب. إنه اطول شهر عسل في التاريخ".

وتوج أنشيلوتي مع ريال مدريد بلقب السوبر الأوروبي منذ أيام، بعدما حصد الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بالموسم المنصرم.

وعن المنافسة بالموسم الحالي قال: "علينا أن نواجه الجميع هذا الموسم. جودة كرة القدم الإسبانية واضحة، لقد أظهرو ا ذلك في الألعاب الأولمبية وكأس أمم أوروبا، لقد عزز أيضا أتلتيكو مدريد وبرشلونة صفوفهما بشكل جيد للغاية".

وتابع "مبابي؟ لقد وصلت موهبة غير عادية وعلينا مساعدته، دخل غرفة الملابس بشكل جيد للغاية وبتواضع. لن أخبره بعدد الأهداف التي يجب عليه تسجيلها، لأنني لا أعرف ذلك".

وشدد "الفريق مغلق، لسنا بحاجة لتدعيم أي مركز. ألابا يتعافى بشكل جيد، وأيضا لاعبي الشباب جاهزون".

وواصل "المباراة الأولى بدون توني كروس سارت بشكل جيد. سنفتقده دائما لأنه كان لاعبا مميزا. العثور على لاعب مثله أمر مستحيل"

وأكمل "علينا أن نتأقلم. عندما تضع لاعبا مكانه يجب أن يفكر أكثر لأنه شيء جديد بالنسبة له".

ويستعد ريال مدريد للدفاع عن لقبه عندما يواجه مايوركا غدا الأحد ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.