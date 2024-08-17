قائمة برشلونة - غياب جوندوجان.. وعودة بيدري لمواجهة فالنسيا

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة قائمة الفريق التي ستواجه فالنسيا.

ويلتقي برشلونة مع فالنسيا مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب إلكاي جوندوجان وفرينكي دي يونج بداعي الإصابة.

كما شهدت القائمة عودة بيدري والذي تعافى من الإصابة وتلقى التصريح الطبي للمشاركة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا – أسترالاجا.

الدفاع: - باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو ماريتينيز – أندرياس كريستنسن – جول كوندي – إريك جارسيا – أليكس فايي – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز.

الوسط: بيدري – بابلو توري – مارك كاسادو – مارك بيرنال.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا – باو فيكتور – لامين جمال.

وأنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول الترتيب ولم يتمكن الفريق من تحقيق أي لقب.