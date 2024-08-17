خليفة مبابي؟ باريس يتعاقد مع ديزيري دوي

أعلن نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع ديزيري دوي قادما من استاد رين.

ووقع دوي على عقد مع باريس سان جيرمان لمدة 5 مواسم.

صاحب الـ 19 عاما يلعب بمركز الجناح الأيسر لينضم للفريق كمعوض لكيليان مبابي الذي رحل إلى صفوف ريال مدريد.

ويلعب دوي مع الفريق الأول لرين منذ عام 2022.

وقال دوي عبر موقع باريس الرسمي: "سعيد بانضمامي لباريس سان جيرمان، أشعر بالحماس والسعادة والفخر لأنه حلما تحول إلى حقيقة، ولا أستطيع الانتظار لاستكشاف ملعب حديقة الأمراء بقميس باريس واللعب أمام تلك الجماهير".

وشارك دوي خلال الموسم الماضي مع رين في 43 مباراة وسجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

وكان دوي ضمن قائمة فرنسا التي شاركت في أولمبياد باريس 2024 والذي حصل على الميدالية الفضية.