خليفة مبابي؟ باريس يتعاقد مع ديزيري دوي
السبت، 17 أغسطس 2024 - 13:13
كتب : FilGoal
أعلن نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع ديزيري دوي قادما من استاد رين.
ووقع دوي على عقد مع باريس سان جيرمان لمدة 5 مواسم.
صاحب الـ 19 عاما يلعب بمركز الجناح الأيسر لينضم للفريق كمعوض لكيليان مبابي الذي رحل إلى صفوف ريال مدريد.
ويلعب دوي مع الفريق الأول لرين منذ عام 2022.
وقال دوي عبر موقع باريس الرسمي: "سعيد بانضمامي لباريس سان جيرمان، أشعر بالحماس والسعادة والفخر لأنه حلما تحول إلى حقيقة، ولا أستطيع الانتظار لاستكشاف ملعب حديقة الأمراء بقميس باريس واللعب أمام تلك الجماهير".
✍️ Welcome to Paris! ❤️💙 #WelcomeDouéAugust 17, 2024
وشارك دوي خلال الموسم الماضي مع رين في 43 مباراة وسجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين.
وكان دوي ضمن قائمة فرنسا التي شاركت في أولمبياد باريس 2024 والذي حصل على الميدالية الفضية.
نرشح لكم
هل يجبر سلوت جو جوميز بالرحيل عن ليفربول؟ مؤتمر أنشيلوتي: أقضي أطول شهر عسل في التاريخ.. مبابي موهبة غير عادية وتعويض كروس مستحيل التشكيل – صلاح يقود ليفربول.. وسام مرسي مع إبسويتش ألفاريز: سأقاتل مع أتليتكو من أجل جميع الألقاب.. ولا أشعر بأنني بطل خارق مؤتمر ماريسكا: من الأفضل لـ تشيلويل الرحيل عن تشيلسي.. وموقف جالاجير بعد أزمة أتليتكو أس: ريال مدريد مازال ينتظر خطوة لابورت مع النصر لضمه بعد عامين.. ليساندرو مارتينيز يرد على انتقاد كاراجير وجها لوجه مواعيد مباريات اليوم السبت 17-8—2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك وليفربول