ألفاريز: سأقاتل مع أتليتكو من أجل جميع الألقاب.. ولا أشعر بأنني بطل خارق

يثق جوليان الفاريز لاعب أتليتكو مدريد في قدرة فريقه على المنافسة بجميع بطولات الموسم الجديد.

وأعلن نادي أتليتكو مدريد التعاقد مع جوليان ألفاريز قادما من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي أن عقد اللاعب يمتد حتى 2030.

وقال جوليان ألفاريز في تصريحات للصحفيين: "جئت إلى أتلتيكو مدريد لأقوم بدوري وأقاتل من أجل جميع الألقاب".

وأضاف الفاريز "جاهز للمشاركة في أي مركز لأن هدفي في النهاية مساعدة الفريق. سعيد بالعمل مع سيميوني واتمنى تقديم الإضافة وإسعاد الجماهير".

وأتم نجم منتخب الأرجنتين "أحب الفوز والمنافسة، ولا أشعر بأنني بطل خارق بعد الفوز بكأس العالم".

وتلقى ألفاريز العديد من العروض في وقت سابق أبرزها من باريس سان جيرمان قبل أن ينقض أتليتكو مدريد ليتمم الصفقة بشكل رسمي.

وعانى ألفاريز من عدم اللعب كثيرا بسبب اعتماد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على إيرلينج هالاند أكثر.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 103 مباراة رفقة سيتي وسجل 36 هدفا وصنع 18 آخرين.

وحصل ألفاريز على كأس العالم 2022 في قطر وكذلك بطولتي كوبا أمريكا في النسختين الماضيتين مع الأرجنتين.