ألفاريز: سأقاتل مع أتليتكو من أجل جميع الألقاب.. ولا أشعر بأنني بطل خارق

السبت، 17 أغسطس 2024 - 13:04

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد

يثق جوليان الفاريز لاعب أتليتكو مدريد في قدرة فريقه على المنافسة بجميع بطولات الموسم الجديد.

وأعلن نادي أتليتكو مدريد التعاقد مع جوليان ألفاريز قادما من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي أن عقد اللاعب يمتد حتى 2030.

أخبار متعلقة:
هل اقترب داري من الأهلي؟ ليكيب: بريست يفاوض مدافع منتخب تونس مؤتمر ماريسكا: من الأفضل لـ تشيلويل الرحيل عن تشيلسي.. وموقف جالاجير بعد أزمة أتليتكو الرياضية السعودية: ووكر بديل سعود عبد الحميد في الهلال أس: ريال مدريد مازال ينتظر خطوة لابورت مع النصر لضمه

وقال جوليان ألفاريز في تصريحات للصحفيين: "جئت إلى أتلتيكو مدريد لأقوم بدوري وأقاتل من أجل جميع الألقاب".

وأضاف الفاريز "جاهز للمشاركة في أي مركز لأن هدفي في النهاية مساعدة الفريق. سعيد بالعمل مع سيميوني واتمنى تقديم الإضافة وإسعاد الجماهير".

وأتم نجم منتخب الأرجنتين "أحب الفوز والمنافسة، ولا أشعر بأنني بطل خارق بعد الفوز بكأس العالم".

وتلقى ألفاريز العديد من العروض في وقت سابق أبرزها من باريس سان جيرمان قبل أن ينقض أتليتكو مدريد ليتمم الصفقة بشكل رسمي.

وعانى ألفاريز من عدم اللعب كثيرا بسبب اعتماد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على إيرلينج هالاند أكثر.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 103 مباراة رفقة سيتي وسجل 36 هدفا وصنع 18 آخرين.

وحصل ألفاريز على كأس العالم 2022 في قطر وكذلك بطولتي كوبا أمريكا في النسختين الماضيتين مع الأرجنتين.

اتليتكو مدريد جوليان ألفارير
نرشح لكم
يقترب من أرسنال؟ مدرب سوسيداد يكشف سبب استبعاد ميرينو من مواجهة رايو فايكانو أزمة في بايرن بسبب جوريتسكا هل يجبر سلوت جو جوميز بالرحيل عن ليفربول؟ مؤتمر أنشيلوتي: أقضي أطول شهر عسل في التاريخ.. مبابي موهبة غير عادية وتعويض كروس مستحيل التشكيل – صلاح يقود ليفربول.. وسام مرسي مع إبسويتش خليفة مبابي؟ باريس يتعاقد مع ديزيري دوي مؤتمر ماريسكا: من الأفضل لـ تشيلويل الرحيل عن تشيلسي.. وموقف جالاجير بعد أزمة أتليتكو أس: ريال مدريد مازال ينتظر خطوة لابورت مع النصر لضمه
أخر الأخبار
يقترب من أرسنال؟ مدرب سوسيداد يكشف سبب استبعاد ميرينو من مواجهة رايو فايكانو 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
أزمة في بايرن بسبب جوريتسكا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل يجبر سلوت جو جوميز بالرحيل عن ليفربول؟ 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) إبسويتش.. صلاح يهدر الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: أقضي أطول شهر عسل في التاريخ.. مبابي موهبة غير عادية وتعويض كروس مستحيل ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - غياب جوندوجان.. وعودة بيدري لمواجهة فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل – صلاح يقود ليفربول.. وسام مرسي مع إبسويتش 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خليفة مبابي؟ باريس يتعاقد مع ديزيري دوي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 3 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 4 أولمبياد باريس - الذهب للذهب.. أحمد الجندي يتوج بذهبية الخماسي الحديث برقم عالمي