هل اقترب داري من الأهلي؟ ليكيب: بريست يفاوض مدافع منتخب تونس

هل تكون خطوة تقرب المغربي أشرف داري من الانتقال إلى الأهلي؟

يرغب نادي بريست الفرنسي في التعاقد مع المدافع التونسي منتصر طالبي لتدعيم صفوفه.

ويمتد تعاقد منتصر طالبي مع لوريان حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن بريست يرغب في التعاقد منتصر طالبي مدافع لوريان، في الوقت الذي يرغب فيه الأهلي بضم المغربي أشرف داري.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مهمة بريست لن تكون سهلة في ظل تمسك لوريان بخدمات طالبي.

المدافع الدولي التونسي صاحب الـ26 عاما لعب 42 مباراة دولية بقميص نسور قرطاج.

وكان عبد اللطيف فليفلي وكيل أشرف داري قد كشف عن دخول الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب المغربي من بريست الفرنسي

وتحدث وكيل أشرف داري لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "هناك مفاوضات بالفعل بين الأهلي وطرفنا وهي متقدمة ونتمنى أن يكون هناك خير".

وأكمل "لن أستطيع الحديث في تفاصيل أكثر من ذلك".

وتابع "نادي بريست ضم أشرف داري بمبلغ كبير جدا ولا يمانع بيع اللاعب ولكن هناك شروط إذا استطاع الأهلي الموافقة على تلك الشروط فسيكون خير".

وشدد عبد اللطيف فليفلي "لكن النادي الفرنسي ليس لديه أي مانع في بيع اللاعب لكن هناك شروط".

وأتم "الشروط موضوعة لأن اللاعب لاعب كبير جدا ولاعب دولي مع منتخب المغرب من أجل هذا نريد أن نقوم بالأفضل لهذا اللاعب".

اللاعب المغربي صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في الوداد المغربي وانتقل منه إلى بريست الفرنسي في صيف عام 2022.

وأعير قلب الدفاع المغربي إلى شارلروا البلجيكي ستة أشهر خلال الموسم الماضي.

ويملك أشرف داري سبع مباريات بقميص منتخب المغرب وشارك في كأس العالم 2022 وسجل هدفا ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسبق وواجه أشرف داري الأهلي مرة وحيدة كانت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في المغرب والذي فاز به الوداد بهدفين دون رد.

كما أنه واجه الزمالك مرتين في الموسم ذاته من دوري الأبطال وفاز في المرتين بثلاثة أهداف لهدف وبهدف دون رد.