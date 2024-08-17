أس: ريال مدريد مازال ينتظر خطوة لابورت مع النصر لضمه
السبت، 17 أغسطس 2024 - 11:44
كتب : FilGoal
مازال ريال مدريد ينتظر خطوة يقوم بها أيمريك لابورت مدافع النصر مع ناديه السعودي ليستطيع ضمه الصيف الجاري.
إيميرك لابورت
النادي : النصر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت فإن ريال مدريد يرغب من لابورت فسخ تعاقده مع النصر لينضم له مجانا.
يأتي ذلك بعدما فشل ريال مدريد في ضم ليني يورو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الصيف الجاري.
لكن النصر يرفض فسخ عقد لابورت ويرغب في بيعه حال رغبته في الرحيل بعدما ضمه قبل عام من مانشستر سيتي.
وانضم لابورت إلى معسكر النصر قبل عدة أيام بعد مشاركته في يورو 2024 وتتويجه باللقب مع إسبانيا على حساب إنجلترا.
ويملك لابورت عقدا مع النصر مستمر حتى عام 2026.
وشارك لابورت في 40 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.
وسجل المدافع الإسباني 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.
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