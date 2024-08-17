أس: ريال مدريد مازال ينتظر خطوة لابورت مع النصر لضمه

السبت، 17 أغسطس 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

لابورت لاعب النصر

مازال ريال مدريد ينتظر خطوة يقوم بها أيمريك لابورت مدافع النصر مع ناديه السعودي ليستطيع ضمه الصيف الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت فإن ريال مدريد يرغب من لابورت فسخ تعاقده مع النصر لينضم له مجانا.

يأتي ذلك بعدما فشل ريال مدريد في ضم ليني يورو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الصيف الجاري.

أخبار متعلقة:
الهلال ضد النصر.. موعد نهائي السوبر السعودي والقنوات الناقلة بعد عامين.. ليساندرو مارتينيز يرد على انتقاد كاراجير وجها لوجه نهائي السوبر السعودي - ميتروفيتش: تنتظرنا مهمة صعبة أمام النصر.. والفوز أهم من تسجيل الأهداف

لكن النصر يرفض فسخ عقد لابورت ويرغب في بيعه حال رغبته في الرحيل بعدما ضمه قبل عام من مانشستر سيتي.

وانضم لابورت إلى معسكر النصر قبل عدة أيام بعد مشاركته في يورو 2024 وتتويجه باللقب مع إسبانيا على حساب إنجلترا.

ويملك لابورت عقدا مع النصر مستمر حتى عام 2026.

وشارك لابورت في 40 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.

وسجل المدافع الإسباني 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

النصر ريال مدريد لابورت
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: أقضي أطول شهر عسل في التاريخ.. مبابي موهبة غير عادية وتعويض كروس مستحيل قائمة برشلونة - غياب جوندوجان.. وعودة بيدري لمواجهة فالنسيا ألفاريز: سأقاتل مع أتليتكو من أجل جميع الألقاب.. ولا أشعر بأنني بطل خارق آس: 10 ملايين تفصل ميرينو عن الانضمام إلى أرسنال برشلونة يعلن نهاية مهمة ألكانتارا.. ويحدد بديله مؤتمر فليك: أولمو لن يشارك ضد فالنسيا.. وموقف لامين بعد حادثة طعن والده الثاني من أصل مباراتين.. ريال بيتيس يتعادل مع جيرونا في انطلاقة الدوري الإسباني انطلاقة الخميس.. بلباو يقص شريط الدوري الإسباني بالتعادل مع خيتافي
أخر الأخبار
هل يجبر سلوت جو جوميز بالرحيل عن ليفربول؟ دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) إبسويتش.. تصدي رائع من أليسون 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: أقضي أطول شهر عسل في التاريخ.. مبابي موهبة غير عادية وتعويض كروس مستحيل 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - غياب جوندوجان.. وعودة بيدري لمواجهة فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل – صلاح يقود ليفربول.. وسام مرسي مع إبسويتش ساعة | الدوري الإنجليزي
خليفة مبابي؟ باريس يتعاقد مع ديزيري دوي ساعة | الكرة الأوروبية
ألفاريز: سأقاتل مع أتليتكو من أجل جميع الألقاب.. ولا أشعر بأنني بطل خارق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هل اقترب داري من الأهلي؟ ليكيب: بريست يفاوض مدافع منتخب تونس 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 3 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 4 أولمبياد باريس - الذهب للذهب.. أحمد الجندي يتوج بذهبية الخماسي الحديث برقم عالمي