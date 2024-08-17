الهلال ضد النصر.. موعد نهائي السوبر السعودي والقنوات الناقلة

يلعب الهلال ضد النصر في مباراة مرتقبة ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

ويستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية المباراة.

ويقام السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق: الهلال والنصر وأهلي جدة والتعاون.

وفاز النصر على التعاون 2-0 في نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع الهلال في النهائي.

فيما تأهل الهلال حامل لقب السوبر السعودي إلى النهائي عقب الفوز على أهلي جدة 4-1 بركلات الترجيح.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويواجه الهلال منافسه النصر في نهائي كأس السوبر السعودي في السابعة والربع مساء عبر قناة "SSC SPORTS`1".

وسيعلق مدحت شلبي على مباراة الهلال أمام النصر خلال البطولة على مجموعة قنوات SSC ومنصة شاهد VIP.

ويحمل الهلال لقب السوبر السعودي عقب الفوز على اتحاد جدة بالموسم بنسخة الموسم المنصرم التي أقيمت في الإمارات.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجح في فك عقدة نصف نهائي السوبر السعودي، والتأهل للمباراة النهائية في المحاولة الثالثة.

النصر كان قد خسر من الهلال في نصف نهائي النسخة الماضية التي توج بها الزعيم.

كما كان قد خسر في نصف نهائي النسخة قبل الماضية على يد اتحاد جدة الذي فاز باللقب.

ويبحث رونالدو عن الفوز بأول ألقابه المحلية مع نادي النصر بعدما حقق لقب البطولة العربية للأندية، وحل وصيفا للهلال في مسابقتي الدوري وكأس الملك.