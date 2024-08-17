نهائي السوبر السعودي - ميتروفيتش: تنتظرنا مهمة صعبة أمام النصر.. والفوز أهم من تسجيل الأهداف

يرى الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال أن فريقه تنتظره مهمة صعبة عندما يواجه النصر.

ويلعب الهلال أمام النصر مساء اليوم السبت ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال ميتروفيتش للصحفيين: "تنتظرنا مهمة صعبة ومباراة قوية ضد منافس قوي، لعبنا أمامهم في الموسم الماضي ونتمنى أن نكون الطرف المنتصر".

وأضاف "لا يوجد شيء اختلف في إعداد المباراة عن أي مباراة، نركز على أنفسنا وتنفيذ تعليمات المدرب كأفراد ومجموعة".

وتابع "ستكون مباراة كبيرة مليئة بالجماهير، نحن محظوظين بتواجد الجماهير داخل وخارج أرضنا".

وأتم "السعادة ستكون أكبر إن انتصرنا مع تسجيلي لأهداف ولكن الهدف الرئيسي الفوز و إسعاد الجماهير".

ويتولى المعلق المصري مدحت شلبي مهمة التعليق على مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي.

وعلم FilGoal.com أن مدحت شلبي سيعلق على مباراة الهلال أمام النصر خلال البطولة على مجموعة قنوات SSC ومنصة شاهد VIP.

وفاز النصر على التعاون 2-0 في نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع الهلال في النهائي.

وتأهل الهلال حامل لقب السوبر السعودي غلى النهائي عقب الفوز على أهلي جدة 4-1 بركلات الترجيح.