مواعيد مباريات اليوم السبت 17-8—2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك وليفربول

السبت، 17 أغسطس 2024 - 10:26

كتب : FilGoal

الأهلي

بداية موسم ونهاية آخر هذا هو ملخص مباريات اليوم السبت في كرة القدم العالمية والمحلية.

ففي مصر ستقام ثلاث جولات في الجولة 34 والأخيرة من المسابقة وسيواجه فاركو منافسه إنبي في الخامسة والنصف مساء عبر قناة "أون تايم سبورس 2".

وعبر القناة ذاتها لكن في التاسعة مساء سيواجه الزمالك منافسه بلدية المحلة.

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وفي الوقت ذاته لكن عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" سيواجه الأهلي منافسه مودرن سبورت.

فيما يواجه الهلال منافسه النصر في نهائي كأس السوبر السعودي في السابعة والربع مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

وفي الدوري الإنجليزي وفي الجولة الأولى سيواجه لفربول منافسه إبسويتش تاون في الثانية والنصف ظهرا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويلتقي أرسنال مع ولفرهامبتون في الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وفي إيطاليا سيواجه إنتر ميلان حامل اللقب منافسه جنوى في السابعة والنصف مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1".

فيما يلتقي ميلان مع تورينو في العاشرة إلا ربع مساء عبر القناة ذاتها.

ويواجه برشلونة منافسه فالنسيا في العاشرة والنصف مساء من الجولة الأولى من الدوري الإسباني عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

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