للمرة الأولى للقلعة البيضاء.. محمد عباس حكما لمباراة الزمالك ضد بلدية المحلة

يقود محمد عباس قابيل مباراة بلدية المحلة ضد الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في ختام جولات الدوري المصري اليوم السبت.

وللمرة الأولى يقود قابيل مباراة للزمالك خلال الموسم الحالي.

بينما هذه المباراة ستكون الرابعة لبلدية المحلة للموسم الجاري.

وتعتبر هذه المباراة هي السادسة لقابيل في بطولة الدوري، وإجمالا أدار 6 مباريات حتى الآن بإدارته مباراة في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأشهر قابيل في جميع المباريات 25 بطاقة صفراء، بينما أعطى البطاقة الحمراء مرة واحدة.

واحتسب 3 ركلات جزاء طوال الـ6 مباريات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة ويحتاج للتعادل على الأقل لضمان المركز الثالث وذلك في حال فوز المصري في مباراته.

وعلى الجانب الآخر تأكد هبوط بلدية المحلة إلى الدوري المحترفين إذ يحتل المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.