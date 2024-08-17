بمشاركة زيدان.. كلوب يعود إلى دورتموند في مهمة تدريبية أخيرة

السبت، 17 أغسطس 2024 - 01:28

كتب : FilGoal

كلوب - زيدان

يعود يورجن كلوب مدرب بوروسيا دورتموند التاريخي إلى النادي مرة أخرى، كمدرب في مباراة ودية.

هذه المباراة تُقام لوداع البولندي ياكوب بلاتشكوفسكي جناح الفريق السابق، ومواطنه لوكاس بيتشيسك الظهير الأيمن.

كلوب الذي قاد دورتموند بين 2008 و2015، وحقق معه لقب الدوري الألماني مرتين في 2010-2011 و2011-2012، وقاده لنهائي دوري أبطال أوروبا 2013، سيعود عبر هذه المباراة لقيادة فريق بلاتشكوفسكي أو "كوبا".

وتنطلق المباراة اليوم -السبت- في الخامسة مساء بتوقيت ألمانيا، السادسة بتوقيت القاهرة.

وقال كلوب عن ذلك في مكالمة عبر زوم مع الثنائي كوبا وبيتشيسك: "أنا سعيد حقًا، وبالطبع أملك الوقت".

ويملك كلوب الوقت بالفعل بعد رحيله عن ليفربول ليسدل الستار على 9 سنوات قضاها مع النادي بين 2015 و2024.

المباراة ستشهد مشاركة العديد من لاعبي دورتموند الذين لعبوا تحت قيادة كلوب، بما فيهم النجم المصري محمد زيدان.

وتضم قائمة اللاعبين سيباستيان كيل المدير الرياضي الحالي، ونوري شاهين المدرب الحالي للفريق ايضا، ومارسيل شملزر وكيفن جروسكروتز ورومان فايدينفلر وباتريك أوموييلا وديدي وموريتز ليتنر وفلوريان كرينج ونيفين سوبوتيتش وأنطونيو دا سيلفا، ولم يتم تقسيم الفريقين بعد.

يورجن كلوب محمد زيدان بوروسيا دورتموند
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