محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي ضد مودرن سبورت

السبت، 17 أغسطس 2024 - 01:24

كتب : FilGoal

محمود ناجي - سموحة - زد

يدير محمود ناجي مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت لحساب الجولة 34 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً من اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

ويعاون ناجي كل من أحمد نوفر وأحمد الفار، ويتواجد حسام عزب كحكم رابع.

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وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد الحنفي ويعاونه هشام الدسوقي.

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وستكون تلك المباراة العاشرة لمحمود ناجي هذا الموسم في الدوري المصري.

وأشهر ناجي 37 بطاقة صفراء واحتسب 4 ركلات جزاء، ودون إشهار أي بطاقة حمراء.

وسبق أن أدار ناجي مباراة فوز الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في الجولة 11.

فيما أدار لمودرن سبورت مواجهة فاركو في الجولة الافتتاحية والتي انتهت بالفوز 2-0 والخسارة من زد 3-2 في الجولة 32.

وحسم الأحمر لقب الدوري برصيد 85 نقطة من 33 مباراة.

فيما يأمل مودرن سبورت خطف المركز الرابع من المصري إذ يحتل المركز الخامس برصيد 51 نقطة بفارق نقطة عن الفريق البورسعيدي الرابع في الترتيب.

محمود ناجي الأهلي مودرن سبورت
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