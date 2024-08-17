بدفعة البدلاء والهدف الأسرع.. باريس يسحق لو هافر في الدقائق الأخيرة

في الدقائق الأخيرة، سحق باريس سان جيرمان مضيفه لو هافر بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في افتتاح دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي.

وسجل لي كانج إين الهدف الأول في الدقيقة 3، بعد تمريرة من جونكالو راموس.

هدف لي كانج إين الذي تطلب دقيقتين و4 ثوانٍ هو الأسرع في انطلاق الدوري الفرنسي، منذ هدف مامادو نيانج مع مارسيليا ضد جرينوبل في 8 أغسطس 2009، والذي تطلب دقيقة و42 ثانية.

ولكن تلقى باريس الضربة الأولى بإصابة جونكالو راموس، وخروجه في الدقيقة 20 ليأتي راندال كولو مواني بدلا منه.

وشارك الوافد الجديد جواو نيفيز في الدقيقة 46 بدلا من إبراهيم مباي.

واستمرت الضربات في اتجاه باريس، حيث تلقى هدف التعادل في الدقيقة 48 بتوقيع جوتييه لوريس.

وفي الدقيقة 55 تقدم لو هافر ولكن تم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على جوسو كاسيمير.

وحل عثمان ديمبيلي وماركينيوس وبرادلي باركولا بدلا من لي كانج إين ويورام زاجيه وماركو أسينسيو في الدقيقة 71.

وبدأ عمل البدلاء في الدقيقة الأخيرة، حيث صنع نيفيز هدف التقدم لعثمان ديمبيلي في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة التالية مباشرة، صنع نيفيز الهدف الثالث لبديل آخر وهو باركولا.

وفي الدقيقة 90 سجل راندال كولو مواني الهدف الرابع من ركلة جزاء.

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