بدفعة البدلاء والهدف الأسرع.. باريس يسحق لو هافر في الدقائق الأخيرة

السبت، 17 أغسطس 2024 - 01:17

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - عثمان ديمبيلي

في الدقائق الأخيرة، سحق باريس سان جيرمان مضيفه لو هافر بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في افتتاح دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي.

وسجل لي كانج إين الهدف الأول في الدقيقة 3، بعد تمريرة من جونكالو راموس.

هدف لي كانج إين الذي تطلب دقيقتين و4 ثوانٍ هو الأسرع في انطلاق الدوري الفرنسي، منذ هدف مامادو نيانج مع مارسيليا ضد جرينوبل في 8 أغسطس 2009، والذي تطلب دقيقة و42 ثانية.

أخبار متعلقة:
هل طرده مرة أخرى؟ تين هاج يكشف سبب استبعاد سانشو أمام فولام تين هاج: الفريق ليس جيدا بدنيا.. وتدرب 10 أيام فقط بشكل كامل الرياضية: رونالدو يغيب عن المران الأخير للنصر قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي

ولكن تلقى باريس الضربة الأولى بإصابة جونكالو راموس، وخروجه في الدقيقة 20 ليأتي راندال كولو مواني بدلا منه.

وشارك الوافد الجديد جواو نيفيز في الدقيقة 46 بدلا من إبراهيم مباي.

واستمرت الضربات في اتجاه باريس، حيث تلقى هدف التعادل في الدقيقة 48 بتوقيع جوتييه لوريس.

وفي الدقيقة 55 تقدم لو هافر ولكن تم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على جوسو كاسيمير.

وحل عثمان ديمبيلي وماركينيوس وبرادلي باركولا بدلا من لي كانج إين ويورام زاجيه وماركو أسينسيو في الدقيقة 71.

وبدأ عمل البدلاء في الدقيقة الأخيرة، حيث صنع نيفيز هدف التقدم لعثمان ديمبيلي في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة التالية مباشرة، صنع نيفيز الهدف الثالث لبديل آخر وهو باركولا.

وفي الدقيقة 90 سجل راندال كولو مواني الهدف الرابع من ركلة جزاء.

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
سام مرسي قبل مواجهة صلاح: حين انتقلت إلى إبسويتش ظننت أن حلم الدوري الإنجليزي انتهى بمشاركة زيدان.. كلوب يعود إلى دورتموند في مهمة تدريبية أخيرة هل طرده مرة أخرى؟ تين هاج يكشف سبب استبعاد سانشو أمام فولام تين هاج: الفريق ليس جيدا بدنيا.. وتدرب 10 أيام فقط بشكل كامل تقرير: الهلال يستعلم موقف مانشستر سيتي لضم كايل ووكر زيركزي: لدي مشاعر متضاربة يصعب وصفها جوهرة بيرنلي تفلت من الهبوط.. توتنام يتعاقد مع أودوبير النجاح الأول لـ كومباني.. بايرن يكتسح أولم تحت الألعاب النارية في كأس ألمانيا
أخر الأخبار
سام مرسي قبل مواجهة صلاح: حين انتقلت إلى إبسويتش ظننت أن حلم الدوري الإنجليزي انتهى 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمرة الأولى للقلعة البيضاء.. محمد عباس حكما لمباراة الزمالك ضد بلدية المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة زيدان.. كلوب يعود إلى دورتموند في مهمة تدريبية أخيرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي ضد مودرن سبورت 2 ساعة | الدوري المصري
بدفعة البدلاء والهدف الأسرع.. باريس يسحق لو هافر في الدقائق الأخيرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هل طرده مرة أخرى؟ تين هاج يكشف سبب استبعاد سانشو أمام فولام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: الفريق ليس جيدا بدنيا.. وتدرب 10 أيام فقط بشكل كامل 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: رونالدو يغيب عن المران الأخير للنصر قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير 3 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 4 أولمبياد باريس - الذهب للذهب.. أحمد الجندي يتوج بذهبية الخماسي الحديث برقم عالمي