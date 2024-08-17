تين هاج: الفريق ليس جيدا بدنيا.. وتدرب 10 أيام فقط بشكل كامل

السبت، 17 أغسطس 2024 - 01:02

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

يبدو أن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بدأ الشكوى بشكل مبكر للغاية وذلك بعد المباراة الافتتاحية في الموسم.

وافتتح مانشستر يونايتد موسم 2024-25 من الدوري الإنجليزي بفوز قاتل على حساب فولام في لقاء أقيم على استاد أولد ترافورد.

وقال المدرب الهولندي لقناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "ضغطنا بشكل جيد على فولام، وصنعنا العديد من الفرص عن طريق المهاجمين من اللعب المفتوح، وكل مدرب وفريق يريد أن يبدأ الدوري بفوز".

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وأضاف "جوشوا زيركزي هداف وكان متمركزا بشكل جيد في عرضية أليخاندرو جارناتشو".

وتحدث لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي قائلا: "يوجد العديد من اللاعبين ليسوا في أتم الجاهزية البدنية، وكان لدينا 10 أيام فقط لتدريب هذا الفريق كاملا معا، أتوقع المزيد منه، لكن لدينا أساس يمكننا البناء عليه".

وأنهى حديثه "بالطبع البطولات التي نحصل عليها تكون من أجل التاريخ، لا يمكن لأحد أن يسلب هذا منك، نحن طموحون للغاية، نريد التتويج بالمزيد من البطولات".

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