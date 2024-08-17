الرياضية: رونالدو يغيب عن المران الأخير للنصر قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي

السبت، 17 أغسطس 2024 - 00:48

كتب : FilGoal

رونالدو - النصر ضد التعاون

كريستيانو رونالدو غاب عن المران الأخير للنصر قبل مواجهة الهلال في نهائي السوبر السعودي بسبب الإرهاق.

غاب كريستيانو رونالدو عن المران الأخير للنصر قبل مواجهة الهلال في نهائي السوبر السعودي.

ويلتقي النصر مع الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي اليوم السبت في السابعة والربع مساءً.

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وكشفت صحيفة الرياضية السعودية غياب رونالدو بسبب الإرهاق بعدما شارك في التدريبات اللياقة والتكتيك.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يشارك رونالدو في الدربي إذا تجاوز حالة الإرهاق.

وكان رونالدو سجل هدفا ضد التعاون في نصف النهائي قاد بها فريقه النصر للوصول لنهائي كأس السوبر المحلي الذي يقام في مدينة أبها.

ويتولى المعلق المصري مدحت شلبي مهمة التعليق على مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي.

وعلم FilGoal.com أن مدحت شلبي سيعلق على مباراة الهلال أمام النصر خلال البطولة على مجموعة قنوات SSC ومنصة شاهد VIP.

وفاز النصر على التعاون 2-0 في نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع الهلال في النهائي.

وتأهل الهلال حامل لقب السوبر السعودي غلى النهائي عقب الفوز على أهلي جدة 4-1 بركلات الترجيح.

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