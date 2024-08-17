تقرير: الهلال يستعلم موقف مانشستر سيتي لضم كايل ووكر

السبت، 17 أغسطس 2024 - 00:43

كتب : FilGoal

كايل ووكر

يستعلم نادي الهلال موقف نظيره مانشستر سيتي من أجل ضم كايل ووكر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن بطل الدوري السعودي تفاوض مع إدارة النادي الإنجليزي لمعرفة إمكانية موافقتهم على التفاوض لبيع ووكر.

ويعتبر ووكر هو قائد مانشستر سيتي وقد انضم من توتنام.

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وتمكن مانشستر سيتي من ضم اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في صيف 2017 مقابل 52 مليون يورو.

وحصل ووكر على 6 مرات لبطولة الدوري الإنجليزي ومرة كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

وتوج مرتين بكأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك الدرع الخيرية، و4 مرات كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر اليوم السبت ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

بينما سيواجه مانشستر سيتي منافسه تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم.

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