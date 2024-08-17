النجاح الأول لـ كومباني.. بايرن يكتسح أولم تحت الألعاب النارية في كأس ألمانيا

اكتسح بايرن ميونيخ منافسه أولم بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ64 من كأس ألمانيا.

توماس مولر النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وسجل أهداف بايرن كل من توماس مولر (2) وكينجسلي كومان وهاري كين.

ونجح فينسينت كومباني مدرب الفريق البافاري في الفوز في المباراة الرسمية الأولى له.

وتوقفت المباراة في بداية الشوط الثاني بسبب كثرة الألعاب النارية التي تسبب دخانها في انعدام الرؤية.

🎇 فاصل من الألعاب النارية في ملعب فريق أولم يدفع الحكم لإيقاف اللعب لدقائق بعد تسبب الدخان في انعدام الرؤية مع بداية الشوط الثاني#أولم: 0#بايرن_ميونيخ: 2 دور الـ 64 من #كأس_ألمانيا 🏆 pic.twitter.com/30rg6QAf0v — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 16, 2024

ويقبع فريق أولم في دوري الدرجة الثانية.

وافتتح مولر النتيجة في الدقيقة 12 بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف مولر النتيجة بعد دقيقتين فقط، بعد عرضية أرضية من سيرجي جنابري أحرزها مولر بسهولة في المرمى.

📽️ نهاية الشوط الأول بتقدم البافاري بهدفي توماس مولر #أولم: 0#بايرن_ميونيخ: 2 دور الـ 64 من #كأس_ألمانيا 🏆 pic.twitter.com/sfB8lancYE — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 16, 2024

وظهر ميشيل أوليسي الوافد الجديد وتمكن من صناعة الهدف الثالث لكومان بعدما لعب عرضية أرضية وسدد كومان الكرة في المرمى في الدقيقة 79.

⚽️ كومان يسجل ثالث أهداف البافاري في الدقيقة 79 بعد مجهود فردي رائع من البديل اوليسي#أولم: 0#بايرن_ميونيخ: 3 دور الـ 64 من #كأس_ألمانيا 🏆 pic.twitter.com/L3d7C7A7Q9 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) August 16, 2024

واختتم كين أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بعد عرضية هوائية متقنة من مولر ليسدد كين رأسية مسجلا الهدف الرابع.