النجاح الأول لـ كومباني.. بايرن يكتسح أولم تحت الألعاب النارية في كأس ألمانيا

السبت، 17 أغسطس 2024 - 00:18

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

اكتسح بايرن ميونيخ منافسه أولم بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ64 من كأس ألمانيا.

توماس مولر

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وسجل أهداف بايرن كل من توماس مولر (2) وكينجسلي كومان وهاري كين.

ونجح فينسينت كومباني مدرب الفريق البافاري في الفوز في المباراة الرسمية الأولى له.

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وتوقفت المباراة في بداية الشوط الثاني بسبب كثرة الألعاب النارية التي تسبب دخانها في انعدام الرؤية.

ويقبع فريق أولم في دوري الدرجة الثانية.

وافتتح مولر النتيجة في الدقيقة 12 بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف مولر النتيجة بعد دقيقتين فقط، بعد عرضية أرضية من سيرجي جنابري أحرزها مولر بسهولة في المرمى.

وظهر ميشيل أوليسي الوافد الجديد وتمكن من صناعة الهدف الثالث لكومان بعدما لعب عرضية أرضية وسدد كومان الكرة في المرمى في الدقيقة 79.

واختتم كين أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بعد عرضية هوائية متقنة من مولر ليسدد كين رأسية مسجلا الهدف الرابع.

بايرن ميونيخ كأس ألمانيا أولم توماس مولر هاري كين فينسينت كومباني
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