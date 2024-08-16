رغم جاهزيته.. مدير بايرن: أوضحنا لـ جوريتسكا سبب خروجه من قائمة الفريق في الكأس

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 23:35

كتب : FilGoal

ليون جوريتسكا

أوضح كريستوف فروند مدير نادي بايرن ميونيخ سبب عدم تواجد ليون جوريتسكا في قائمة الفريق ضد أولم في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وقال فروند للصحفيين: "تحدثنا مع ليون جوريتسكا وأوضحنا له أن هناك منافسة كبيرة على مركزه".

واختتم "ولهذا السبب أصبح الوضع على هذا النحو في الوقت الحالي وليس في قائمة الفريق ضد أولم".

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ولا يعاني جوريتسكا من أي إصابات أو عدم جاهزية فنية، لكن بقرار فني من فينسنت كومباني مدرب الفريق، أصبح لاعب الوسط الألماني خارج القائمة.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في عام 2026.

وانضم جوريتسكا إلى بايرن ميونيخ قادما من شالكة دون مقابل في صيف 2018.

ولعب جوريتسكا 42 مباراة في الموسم الماضي في جميع البطولات وسجل 6 أهداف وصنع 11 آخرين.

الدوري الألماني ليون جوريتسكا بايرن ميونيخ كريستوف فروند كومباني
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