رغم جاهزيته.. مدير بايرن: أوضحنا لـ جوريتسكا سبب خروجه من قائمة الفريق في الكأس
الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 23:35
كتب : FilGoal
أوضح كريستوف فروند مدير نادي بايرن ميونيخ سبب عدم تواجد ليون جوريتسكا في قائمة الفريق ضد أولم في الدور الأول من كأس ألمانيا.
ليون جوريتسكا
النادي : بايرن ميونيخ
وقال فروند للصحفيين: "تحدثنا مع ليون جوريتسكا وأوضحنا له أن هناك منافسة كبيرة على مركزه".
واختتم "ولهذا السبب أصبح الوضع على هذا النحو في الوقت الحالي وليس في قائمة الفريق ضد أولم".
ولا يعاني جوريتسكا من أي إصابات أو عدم جاهزية فنية، لكن بقرار فني من فينسنت كومباني مدرب الفريق، أصبح لاعب الوسط الألماني خارج القائمة.
وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في عام 2026.
وانضم جوريتسكا إلى بايرن ميونيخ قادما من شالكة دون مقابل في صيف 2018.
ولعب جوريتسكا 42 مباراة في الموسم الماضي في جميع البطولات وسجل 6 أهداف وصنع 11 آخرين.
نرشح لكم
سام مرسي قبل مواجهة صلاح: حين انتقلت إلى إبسويتش ظننت أن حلم الدوري الإنجليزي انتهى بمشاركة زيدان.. كلوب يعود إلى دورتموند في مهمة تدريبية أخيرة بدفعة البدلاء والهدف الأسرع.. باريس يسحق لو هافر في الدقائق الأخيرة هل طرده مرة أخرى؟ تين هاج يكشف سبب استبعاد سانشو أمام فولام تين هاج: الفريق ليس جيدا بدنيا.. وتدرب 10 أيام فقط بشكل كامل تقرير: الهلال يستعلم موقف مانشستر سيتي لضم كايل ووكر زيركزي: لدي مشاعر متضاربة يصعب وصفها جوهرة بيرنلي تفلت من الهبوط.. توتنام يتعاقد مع أودوبير