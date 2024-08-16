مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 23:32

كتب : محمد عبد العظيم

محمد علي بن رمضان

أوضح مصدر من نادي فرينتسفاروتشي المجري حقيقة تعثر مفاوضات محمد علي بن رمضان لانتقاله لصفوف الأهلي.

وكشف تقرير تونسي رفض لاعب الوسط الانتقال للأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من فرينتسفاروتشي لـ FilGoal.com: "صفقة انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي لم تتعطل كما يشاع، والمفاوضات مستمرة لكن لم تنته بنسبة 100%".

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وأضاف "اللاعب يستعد لمباراة الغد وهذا ما يركز عليه في الوقت الحالي".

وكشف الموقع التونسي أن اللاعب حاليا في معسكر فريقه تحضيرا لمباراة الدربي في الدوري المجري غدا السبت.

ولم يكشف التقرير سبب رفض بن رمضان للانتقال للأهلي.

ويلتقي فرينتسفاروتشي مع أوجبيست غدا في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة من الدوري المجري.

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي في تصريحات خاصة بوقت سابق لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع فرينتسفاروتشي المجري لضم محمد علي بن رمضان".

وأضاف "تتم مراجعة العقود لإنهاء تفاصيل الصفقة".

وكان مصدر من نادي فرينتسفاروتشي المجري قد كشف عن اقتراب بن رمضان من الانتقال إلى الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأهلي هو الأقرب للتعاقد مع محمد علي بن رمضان وليس الأخدود السعودي".

وأضاف "اللاعب أبلغنا أن رغبته هي الانتقال للأهلي، والصفقة ستتم مقابل 2 ملايين و700 ألف دولار على أقساط".

وأوضح "الأخدود أبلغنا أنه سيرفع عرضه لـ 3 ملايين دولار ولكن أولوية بن رمضان هي الأهلي وهو ما يحسم الأمور لصالحه".

وأكمل "أي مشكلة في الصفقة تقود لانتقال بن رمضان إلى الأخدود السعودي لن تنتج إلا عن انسحاب الأهلي من الصفقة أو تغيير بن رمضان لرأيه الذي لا يزال متمسك به إلى اليوم".

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