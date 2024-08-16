الوكرة يكشف لـ في الجول حقيقة انتقال حمدي فتحي لـ الدحيل
الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 23:17
كتب : حامد وجدي
أوضح محمد السليطي المسؤول الإعلامي لنادي الوكرة القطري حقيقة انتقال حمدي فتحي لـ الدحيل القطري.
حمدي فتحي
النادي : الوكرة
وربطت بعض التقارير انتقال لاعب وسط منتخب مصر للدحيل القطري.
وقال السليطي لـ FilGoal.com: "لا توجد مفاوضات مع الدحيل لضم حمدي فتحي وهو مستمر معنا".
وشدد "حمدي تواجد في التدريبات استعدادا لمواجهة العربي غدا السبت".
ويستعد الوكرة للقاء العربي في ثاني جولات الدوري القطري غدا السبت في الثامنة والنصف مساءً.
واستهل الوكرة موسمه بمشاركة حمدي فتحي بالتعادل 2-2 مع الأهلي.
لاعب الوسط البالغ 29 عاما توج في أول موسمه له مع الوكرة بلقب كأس قطر.
وخاض حمدي الموسم المنقضي 23 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 2.
ويشارك الوكرة هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال آسيا 2.
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