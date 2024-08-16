مدحت شلبي معلقا على دربي الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي

يتولى المعلق المصري مدحت شلبي مهمة التعليق على مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر السبت المقبل ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

ويستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية المباراة.

وعلم FilGoal.com أن مدحت شلبي سيعلق على مباراة الهلال أمام النصر خلال البطولة على مجموعة قنوات SSC ومنصة شاهد VIP.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعرض مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر للطرد أمام التعاون ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، ليغيب عن النهائي أمام الهلال.

وتعرض اللاعب الكرواتي للطرد في الوقت بدل الضائع من المواجهة ، بعد تدخله على فهد الجميعة، لاعب التعاون، ما دفع الحكم الإيطالي دافيدي ماسا إلى إشهار البطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ 93 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وفاز النصر على التعاون 2-0 في نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع الهلال في النهائي.

وتأهل الهلال حامل لقب السوبر السعودي غلى النهائي عقب الفوز على أهلي جدة 4-1 بركلات الترجيح.