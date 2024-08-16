إنتر الشاب.. لا جازيتا ديلو سبورت: بطل إيطاليا يقترب من ضم مدافع شباب الأرجنتين

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

توماس بالاسيوس

اقترب نادي إنتر ميلان من ضم توماس بالاسيوس مدافع إنديبيندينتي ريفادافيا الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويهتم إنتر في سوق الانتقالات الحالي بالتعاقد مع اللاعبين الشباب إذ تعاقد مع تياجو رومانو البالغ من العمر 18 عاما منذ أيام من باناثينايكوس.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن النيراتزوري يقترب من التعاقد مع بالاسيوس مقابل 5 ملايين يورو.

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ويلعب المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر 21 عاما في إنديبيندينتي ريفادافيا على سبيل الإعارة من تاليريس.

وأفادت الصحيفة أن إنديبيندينتي ريفادافيا لديه بند أحقية الشراء مقابل مليوني يورو وسيفعله ثم يبيعه لإنتر.

ويلعب بالاسيوس مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما.

ويسعى صندوق أوكتري الأمريكي المالك لإنتر لجعل الفريق شاب أكثر، ورفض التعاقد مع ماريو هيرموسو مدافع أتليتكو مدريد السابق في صفقة انتقال حر بسبب كبر سنه.

ومن المقرر أن يواجه حامل لقب الدوري الإيطالي منافسه جنوى السبت المقبل في أولى جولات الكالتشيو.

الدوري الإيطالي إنتر توماس بالاسيوس إنديبيندينتي ريفادافيا
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